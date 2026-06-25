हेयर हाईलाइट्स से छुटकारा चाहते हैं तो अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
हेयर हाईलाइट्स से बालों को एक नया लुक मिलता है, लेकिन कभी-कभी यह पसंद नहीं आता। ऐसे में सवाल उठता है कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। इस लेख में हम कुछ आसान और असरदार तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने बालों की स्थिति सुधार सकते हैं। ये तरीके न केवल आपके बालों को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि आपके द्वारा चुने गए रंग को भी बेहतर बनाएंगे। आइए जानते हैं कि हेयर हाईलाइट्स से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।
#1
शैंपू से धोएं
हेयर हाईलाइट्स से छुटकारा पाने का पहला कदम है कि आप अपने बालों को बार-बार शैंपू करें। इसके लिए आप ऐसे शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रंग को कम करने वाले हों। इस तरह आप धीरे-धीरे अपने बालों के रंग को हल्का कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा शैंपू करने से बाल सूखे न हों, इसलिए हफ्ते में 2-3 बार ही शैंपू करें और उसके बाद कंडीशनर जरूर लगाएं।
#2
नींबू का रस लगाएं
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से बालों के रंग को हल्का करने में मदद करता है। इसके लिए आप नींबू के रस को सीधे अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में दो बार दोहराएं। ध्यान दें कि नींबू का रस बहुत लंबे समय तक न छोड़ें क्योंकि इससे बाल सूखे हो सकते हैं। इसके बाद बालों पर मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर लगाएं।
#3
सिरका का उपयोग करें
सिरका भी बालों के रंग को हल्का करने में मदद करता है। इसके लिए आप बराबर मात्रा में पानी और सिरके का मिश्रण तैयार करें और इसे अपने सिर पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार दोहराएं। सिरका न केवल रंग को हल्का करता है बल्कि बालों की चमक भी बढ़ाता है। इसके नियमित उपयोग से आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बनते हैं।
#4
बेकिंग सोडा का प्रयोग करें
बेकिंग सोडा भी एक असरदार उपाय है, जिससे आप अपने सिर की चमक बढ़ा सकते हैं और रंग को हल्का कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेकिंग सोडा पाउडर को पानी में मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना होगा, जिसे आप अपने सिर पर लगाएं। इस पेस्ट को 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार दोहराई जा सकती है। इससे आपके सिर की चमक बढ़ेगी और रंग भी हल्का होगा।
#5
तेल मालिश करें
तेल मालिश से न केवल आपके सिर की चमक बढ़ेगी बल्कि उसमें नमी भी बनी रहेगी। इसके लिए आप नारियल या जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हल्के हाथों से अपने सिर पर मालिश करें और कम से कम 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में दो बार दोहराएं। इससे आपके सिर की चमक बढ़ेगी और उसमें नमी भी बनी रहेगी।