रोजाना कुछ नया खाना चाहते हैं तो चावल से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन

चावल एक ऐसा अनाज है, जो भारत में लगभग हर घर में रोजाना खाया जाता है। आमतौर पर चावल को दाल या सब्जी के साथ खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल से कई ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे चावल के व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें घर पर 20 से 25 मिनट में बनाया जा सकता है।

#1 चावल का पुलाव चावल का पुलाव एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी सब्जी या रायते के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और हरी मिर्च डालें। इसके बाद प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें कटे हुए टमाटर डालें और मसाले मिलाएं। अब इसमें पानी और चावल डालकर पकाएं जब तक चावल पूरी तरह से पक न जाएं।

#2 चावल की खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए चावल और मूंग दाल को बराबर मात्रा में लें। सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर प्रेशर कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर आदि मसाले डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर कुछ मिनट भूनें, फिर इसमें पानी और चावल-दाल का मिश्रण डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं।

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#3 चावल का उपमा उपमा एक हल्का-फुल्का नाश्ता है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रवा को भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें रवा डालकर भूनें। अब इसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली आदि डालें। इसके बाद प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें टमाटर और पानी डालकर उबालें। अंत में इसमें भुना हुआ रवा मिलाएं और धनिया पत्ती से सजाकर परोसें।

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#4 चावल का डोकला डोकला एक गुजराती स्नैक है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन, चावल का आटा, दही, नमक आदि मिलाकर घोल तैयार करें। अब घोल में खाने का सोडा मिलाएं और 30 मिनट तक ढककर रखें। इसके बाद घोल को थाली में फैलाएं और प्रेशर कुकर में पकाएं। जब डोकला पक जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अंत में तड़का लगाकर डोकला परोसें।