घर के बाहर प्राकृतिक छाया चाहते हैं तो लगाएं ये 5 तेजी से बढ़ने वाले पौधे
क्या है खबर?
गर्मियों में तेज धूप से बचने के लिए घर के बाहर प्राकृतिक छाया होना जरूरी है। इसके लिए आप कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं, जो तेजी से बढ़ते हैं और घर को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। ये पौधे न केवल आपके घर को सुंदर बनाएंगे, बल्कि हवा को भी साफ करेंगे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे, जो आपके घर के बाहर प्राकृतिक छाया देने में मदद करेंगे।
#1
बांस घास
बांस घास एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, जिसे आप अपने बगीचे या खुले स्थान में लगा सकते हैं।
यह पौधा बहुत ही कम देखभाल मांगता है और जल्दी ही ऊंचा हो जाता है। बांस घास से आप अपने घर के बाहर एक प्राकृतिक दीवार बना सकते हैं, जो धूप को रोकने में मदद करती है।
इसके अलावा यह पौधा वातावरण को भी साफ करता है और हवा में ताजगी लाता है।
#2
नीम का पेड़
नीम का पेड़ एक ऐसा पौधा है, जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह घर के बाहर प्राकृतिक छाया देने में भी मदद करता है।
नीम की पत्तियां कीटाणुनाशक गुणों से भरपूर होती हैं, जो हवा को साफ करने में मदद करती हैं।
इसे लगाने से आपके घर का माहौल भी बेहतर होता है। नीम का पेड़ कम पानी और देखभाल मांगता है, जिससे यह किसी भी जगह आसानी से उग सकता है।
#3
अमरूद का पेड़
अमरूद का पेड़ एक ऐसा फलदार पेड़ है, जो आपके घर को प्राकृतिक छाया देने के साथ-साथ ताजगी भरी हवा भी प्रदान करता है।
इस पेड़ पर सालभर फल लगते रहते हैं, जिससे आपको ताजगी भरी हवा मिलती रहती है।
अमरूद का पेड़ कम पानी और देखभाल मांगता है, जिससे यह किसी भी जगह आसानी से उग सकता है। इसके अलावा यह पेड़ पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है।
#4
कटहल का पेड़
कटहल का पेड़ एक बड़ा फलदार पेड़ है, जो आपके घर को अच्छी खासी छाया देता है। कटहल गर्म इलाकों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसमें विटामिन-C और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है।
इस पेड़ पर सालभर फल लगते रहते हैं, जिससे आपको ताजगी भरी हवा मिलती रहती है। कटहल का पेड़ कम पानी और देखभाल मांगता है, जिससे यह किसी भी जगह आसानी से उग सकता है।
#5
आम का पेड़
आम का पेड़ भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, जो न केवल स्वादिष्ट फल देता है बल्कि घर को अच्छी खासी छाया भी प्रदान करता है।
आम गर्म इलाकों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसमें विटामिन-A और विटामिन-C भरपूर मात्रा में होते हैं। इन पांच पौधों की मदद से आप अपने घर के बाहर प्राकृतिक छाया बना सकते हैं, जो गर्मियों में बहुत जरूरी है।