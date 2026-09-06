सीरिया की यात्रा पर जाएं तो इन पेय का जरूर चखें स्वाद, होते हैं स्वादिष्ट
क्या है खबर?
सीरिया एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर देश है। यहां की संस्कृति, खान-पान और पेय पदार्थों में एक अलग ही आकर्षण है। सीरिया के पारंपरिक पेय न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम आपको सीरिया के सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट पेय के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान जरूर चखें। इनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।
#1
येरबा मेट
येरबा मेट पीढ़ियों पहले लैटिन अमेरिका से सीरिया लाई गई एक कैफीन-युक्त हर्बल चाय है। इसे खासकर तटीय और पहाड़ी इलाकों में पिया जाता है और यह यहां की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है।
इसे छोटे कांच के कपों में अलग-अलग तैयार किया जाता है और धातु के स्ट्रॉ से पिया जाता है, जिसमें 'बॉम्बिला' या 'चाफाटा' नाम का एक फिल्टर लगा होता है।
इसे पीने से आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी।
#2
कमर अल दिन
कमर अल दिन एक पारंपरिक पेय है, जिसकी मिठास आपको खुश कर देगी। सूखी खुबानी के पेस्ट को पानी में भिगोकर बनाया गया यह गाढ़ा और मीठा पेय मुंह में जाते ही स्वाद का विस्फोट कर देगा।
यह रमजान के पवित्र महीने में शाम के समय ताजगी देने वाले पेय के तौर पर पिया जाता है।
आप इसे अपने घर पर भी आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको सूखी खुबानी की जरूरत पड़ेगी।
#3
आयरान
आयरान दही, पानी और नमक से बना एक ठंडा और नमकीन पेय है। यह कुछ हद तक छाछ जैसा होता है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा हटके होता है।
इसका स्वाद खट्टा, नमकीन और झागदार होता है, जो नमकीन छाछ या केफिर जैसा लगता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको तुरंत ताजगी महसूस होगी और गर्मी से भी राहत मिल जाएगी।
इसे ठंडा-ठंडा पीना ही सबसे अच्छा रहता है।
#4
अरक
अरक एक पारंपरिक पेय है, जो अनार या अंगूर से तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले फलों का रस निकाला जाता है, फिर उसे विशेष तरीके से तैयार किया जाता है।
इस पेय को पानी मिलाकर पिया जाता है, जिससे इसका रंग सफेद हो जाता है और इसका स्वाद भी बदल जाता है। अरक को खासतौर पर शादी-ब्याह जैसे मौकों पर पियाजाता है।
हालांकि, आप इसे कभी भी पी सकते हैं।