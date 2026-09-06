सीरिया की यात्रा पर जाएं तो इन पेय का जरूर चखें स्वाद, होते हैं स्वादिष्ट

कमर अल दिन एक पारंपरिक पेय है, जिसकी मिठास आपको खुश कर देगी। सूखी खुबानी के पेस्ट को पानी में भिगोकर बनाया गया यह गाढ़ा और मीठा पेय मुंह में जाते ही स्वाद का विस्फोट कर देगा।

यह रमजान के पवित्र महीने में शाम के समय ताजगी देने वाले पेय के तौर पर पिया जाता है।

आप इसे अपने घर पर भी आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको सूखी खुबानी की जरूरत पड़ेगी।