नॉन-स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो इन बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
नॉन-स्टिक बर्तन खाना बनाते समय काफी मदद करते हैं क्योंकि इनसे खाना चिपकता नहीं है और साफ करना भी आसान होता है। हालांकि, इनकी देखभाल करना भी जरूरी है ताकि ये लंबे समय तक सही रहें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने नॉन-स्टिक बर्तनों की उम्र बढ़ा सकते हैं और उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने रसोई को और भी बेहतर बना सकते हैं।
#1
गर्मी का सही इस्तेमाल करें
नॉन-स्टिक बर्तनों में अधिक गर्मी का उपयोग न करें क्योंकि इससे उनकी परत खराब हो सकती है। मध्यम आंच पर खाना पकाएं ताकि नॉन-स्टिक परत पर कोई असर न पड़े। अधिक तापमान पर खाना पकाने से न केवल परत खराब होती है, बल्कि खाना भी जल सकता है। इसलिए हमेशा मध्यम आंच का ही इस्तेमाल करें और बर्तन को ज्यादा गर्म न होने दें ताकि वे लंबे समय तक सही रहें और खाना भी अच्छे से बने।
#2
सही उपकरणों का करें चयन
नॉन-स्टिक बर्तनों के लिए सही उपकरणों का चयन बहुत जरूरी है। लोहे या तेज धार वाले उपकरणों का उपयोग करने से बचें क्योंकि ये परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय लकड़ी, सिलिकॉन या प्लास्टिक के उपकरणों का उपयोग करें, जो नॉन-स्टिक बर्तनों के लिए सुरक्षित होते हैं। इससे आपकी नॉन-स्टिक परत लंबे समय तक सही रहेगी और बर्तन भी अच्छे से काम करेंगे। इस तरह आप अपने नॉन-स्टिक बर्तनों की उम्र बढ़ा सकते हैं।
#3
हाथ से धोएं
बर्तन धोने की मशीन का उपयोग करने से बचें क्योंकि इससे नॉन-स्टिक परत खराब हो सकती है। इसके बजाय अपने नॉन-स्टिक बर्तनों को हाथ से धोएं। गुनगुने पानी और हल्के साबुन का उपयोग करें। इसके लिए नरम स्पंज या कपड़े का उपयोग करें ताकि कोई खरोंच न पड़े। बर्तनों को धोने के बाद उन्हें हवा में सुखाने दें या साफ कपड़े से पोंछ लें। इस तरह आपके नॉन-स्टिक बर्तन लंबे समय तक सही रहेंगे।
#4
सही तरीके से रखें
नॉन-स्टिक बर्तनों को सही तरीके से रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक नॉन-स्टिक पैन पर अन्य बर्तन रख देंगे तो उसकी परत खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने नॉन-स्टिक बर्तनों को अलग-अलग रखें और उनके बीच में कपड़ा या कागज का तौलिया रखें ताकि वे एक-दूसरे से टकराकर खराब न हों। इस तरह आपके नॉन-स्टिक बर्तन लंबे समय तक सही रहेंगे और खाना पकाने में भी आसान रहेगा।
#5
समय-समय पर जांच करें
अपने नॉन-स्टिक बर्तनों की समय-समय पर जांच करते रहें। अगर आपको लगे कि उनकी परत उखड़ रही है या छिद्र हो रहे हैं तो उनका उपयोग तुरंत बंद कर दें। ऐसे बर्तनों का फिर से उपयोग करने से बचें क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने नॉन-स्टिक बर्तनों की उम्र बढ़ा सकते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।