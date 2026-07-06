माउथवॉश के इस्तेमाल से जुड़ी गलतियां

माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं तो न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

लेखन अंजली 06:11 pm Jul 06, 202606:11 pm

क्या है खबर?

दांतों की सफाई के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। हालांकि, माउथवॉश का इस्तेमाल करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। कई लोग माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। आइए आज हम आपको माउथवॉश का इस्तेमाल करते समय की जाने वाली गलतियों और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं।