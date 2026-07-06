माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं तो न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
दांतों की सफाई के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। हालांकि, माउथवॉश का इस्तेमाल करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। कई लोग माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। आइए आज हम आपको माउथवॉश का इस्तेमाल करते समय की जाने वाली गलतियों और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं।
#1
माउथवॉश के तुरंत बाद पानी का सेवन करना
अगर आप माउथवॉश का इस्तेमाल करने के बाद पानी पी लेते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। माउथवॉश के तुरंत बाद पानी पीने से इसका असर कम हो जाता है और दांतों को सही फायदा नहीं मिल पाता है। बेहतर होगा कि आप माउथवॉश का इस्तेमाल करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी न पिएं। इससे माउथवॉश का असर लंबे समय तक बना रहेगा।
#2
ब्रश करने के तुरंत बाद माउथवॉश का इस्तेमाल करना
अगर आप ब्रश करने के तुरंत बाद माउथवॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है। ब्रश करने के बाद माउथवॉश का इस्तेमाल करने से टूथपेस्ट का असर कम हो जाता है। इसकी वजह से माउथवॉश का इस्तेमाल करने पर आपको मुंह की दुर्गंध और अन्य लाभ नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ब्रश करने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट का अंतर जरूर रखें।
#3
माउथवॉश का ज्यादा इस्तेमाल करना
कई लोग इस बात से अनजान हैं कि माउथवॉश का ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से मुंह के अंदर जलन और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल करते समय इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। आमतौर पर एक ढक्कन माउथवॉश का इस्तेमाल करना पर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त माउथवॉश को मुंह में घुमाने की बजाय उसे निगलने से बचें।
#4
माउथवॉश का इस्तेमाल करने का समय
दांतों की सफाई के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल करते समय सही समय पर ध्यान देना भी जरूरी है। कई लोग माउथवॉश का इस्तेमाल करने का सही समय नहीं जानते हैं और इससे मुंह को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए माउथवॉश का इस्तेमाल करने के लिए सुबह और रात का समय तय करें। सुबह के समय ब्रश करने के बाद माउथवॉश का इस्तेमाल करें, जबकि रात के समय ब्रश करने से पहले माउथवॉश का इस्तेमाल करें।