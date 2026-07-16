कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
आंखों की दृष्टि को सुधारने के लिए कई लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सही तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करने से आप आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं और दृष्टि में सुधार कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर कॉन्टैक्ट लेंस का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
#1
हाथों को साफ रखें
कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है। लेंस को लगाने या हटाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से हाथ धोएं।
इसके अलावा लेंस को साफ करने के लिए भी साफ हाथों का उपयोग करें। इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी और आप संक्रमण से बच सकेंगे। साफ हाथों से लेंस को संभालना बहुत जरूरी होता है।
#2
लेंस के डिब्बे को साफ रखें
कॉन्टैक्ट लेंस को सुरक्षित रखने के लिए लेंस के डिब्बे को साफ रखना बहुत जरूरी है। लेंस को रखने वाले डिब्बे में गंदगी और बैक्टीरिया जल्दी जमा हो जाते हैं, जिससे आंखों में संक्रमण हो सकता है। इसलिए इसे समय-समय पर साफ करना चाहिए।
लेंस निकालने के बाद डिब्बे को गर्म पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। इसके अलावा लेंस को कभी भी गंदे हाथों से न छुएं और न ही गंदे जगह पर रखें।
#3
सही समय तक ही पहनें
कॉन्टैक्ट लेंस को तय समय तक ही पहनना चाहिए। अगर आप इसे ज्यादा देर तक पहनते रहेंगे तो इससे आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर द्वारा बताई गई समय सीमा का पालन करें।
इसके अलावा रात में सोते समय लेंस निकाल दें ताकि आपकी आंखें आराम कर सकें और संक्रमण का खतरा कम हो सके। नियमित सफाई और सही देखभाल से आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#4
समाप्ति तिथि देखें
कॉन्टैक्ट लेंस खरीदते समय उनकी समाप्ति तिथि जरूर देखें। समाप्त हो चुके या पुराने लेंस का इस्तेमाल करने से आंखों में संक्रमण हो सकता है। इसलिए हमेशा ताजे और सही तरीके से रखे गए लेंस का ही उपयोग करें।
इसके अलावा लेंस को सही तापमान पर रखें ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। लेंस को धूप या नमी वाली जगह पर न रखें। नियमित रूप से लेंस की सफाई भी करें ताकि वे सुरक्षित रहें।
#5
पानी का उपयोग न करें
कॉन्टैक्ट लेंस को साफ करने के लिए कभी भी पानी का उपयोग न करें क्योंकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
इसके बजाय लेंस को साफ करने के लिए केवल लेंस के लिए विशेष साफ करने वाली द्रव का ही उपयोग करें। लेंस को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है। इन सरल टिप्स को अपनाकर आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं।