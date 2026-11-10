अस्थमा से पीड़ित हैं तो अपने घर को इस तरह से बनाएं खुद के लिए सुरक्षित
क्या है खबर?
अस्थमा एक सांस से जुड़ी बीमारी है, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह बीमारी वायु प्रदूषण और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण बढ़ रही है। अस्थमा से पीड़ित लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है और उन्हें खांसी, सीटी की आवाज और सीने में जकड़न महसूस होती है। अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो अपने घर को अस्थमा-फ्री बनाने के लिए ये तरीके अपनाएं ताकि आपको सांस लेने में कोई परेशानी न हो।
#1
धूल-मिट्टी को दूर रखने के लिए अपनाएं ये तरीका
धूल-मिट्टी अस्थमा के हमलों का एक प्रमुख कारण है। इसे कम करने के लिए नियमित रूप से अपने घर की सफाई करें।
फर्श को वैक्यूम करें और पोंछा लगाएं। पर्दे, तकिए और अन्य कपड़ों को भी साफ रखें।
इसके अलावा घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं ताकि धूल बाहर से घर के अंदर न आ सके।
इस प्रकार घर में धूल-मिट्टी को नियंत्रित करके आप अस्थमा के लक्षणों को कम कर सकते हैं।
#2
धूम्रपान न करें
धूम्रपान करना अस्थमा रोगियों के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दें या कम करें। धूम्रपान करने से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है।
इसके अलावा धूम्रपान करने से घर के अन्य सदस्यों, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे घर का माहौल भी साफ और स्वस्थ रहता है।
#3
हवा को साफ रखने के लिए करें उपाय
हवा को साफ रखने के लिए आप घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके घर में मौजूद प्रदूषकों और एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्वों को हटाता है।
इसे अपने बेडरूम में रखें ताकि रात को सोने से पहले साफ हवा मिले। इसका उपयोग करने से आपके फेफड़ों पर कम दबाव पड़ेगा और सांस लेने में आसानी होगी।
इसके अलावा यह आपको तरोताजा महसूस कराएगा।
#4
नमी को नियंत्रित करें
अधिक नमी भी अस्थमा हमलों का कारण बन सकती है क्योंकि इससे फफूंद और पत्तियों जैसी एलर्जी उत्पन्न होने वाली चीजें उगती हैं। इसलिए अपने घर में नमी का स्तर नियंत्रित रखें।
इसके लिए आप हवा से अतिरिक्त नमी को हटाने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा नियमित रूप से दीवारों और फर्श को साफ करें ताकि फफूंद और पत्तियां न उगें। इससे घर का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है।
#5
घरेलू पौधे लगाएं
कुछ पौधे हवा को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं जैसे कि एलोवेरा, स्नेक प्लांट, पॉटस आदि।
इन्हें अपने घर में लगाएं ताकि ताजा हवा मिले। इन पौधों को कम देखभाल की जरूरत होती है और ये आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को अस्थमा-फ्री बना सकते हैं। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आपका जीवन भी सुखद होगा।