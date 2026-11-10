अस्थमा से पीड़ित घर को ऐसे बनाएं सुरक्षित

अस्थमा से पीड़ित हैं तो अपने घर को इस तरह से बनाएं खुद के लिए सुरक्षित

लेखन अंजली 12:42 pm Nov 10, 202612:42 pm

क्या है खबर?

अस्थमा एक सांस से जुड़ी बीमारी है, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह बीमारी वायु प्रदूषण और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण बढ़ रही है। अस्थमा से पीड़ित लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है और उन्हें खांसी, सीटी की आवाज और सीने में जकड़न महसूस होती है। अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो अपने घर को अस्थमा-फ्री बनाने के लिए ये तरीके अपनाएं ताकि आपको सांस लेने में कोई परेशानी न हो।