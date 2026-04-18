विटामिन की कमी से जुड़े ये 5 लक्षण नजर आएं तो न करें नजरअंदाजी

विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये न केवल हमारी सेहत को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें ऊर्जावान भी रखते हैं। जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो इसके कई संकेत होते हैं, जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। इस लेख में हम कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में जानेंगे, जो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत है।

#1 त्वचा का सूखापन अगर आपकी त्वचा अचानक से सूखी और बेजान हो जाती है तो यह विटामिन की कमी का एक संकेत हो सकता है। विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-E जैसे विटामिन्स हमारी त्वचा को निखारने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इनकी कमी से त्वचा बेजान हो सकती है। इसलिए अपने खाने में इन विटामिन्स से भरपूर चीजों को शामिल करना जरूरी है ताकि आपकी त्वचा हमेशा ताजगी भरी और चमकदार रहे।

#2 बालों का झड़ना बालों का झड़ना भी विटामिन की कमी का एक अहम संकेत हो सकता है। विटामिन-B12 और विटामिन-D जैसे विटामिन्स बालों की बढ़त के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनकी कमी से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए अपने खाने में हरी सब्जियां, फल और नट्स को शामिल करें ताकि आपको जरूरी विटामिन मिल सकें और आपके बाल स्वस्थ रहें। इसके अलावा बालों की देखभाल के लिए नियमित रूप से तेल मालिश भी करें।

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#3 जल्दी थकान होना अगर आप बिना किसी मेहनत के ही बहुत जल्दी थक जाते हैं तो यह भी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासकर विटामिन-B समूह की कमी से ऐसा होता है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा विटामिन-C की कमी भी थकान का कारण बन सकती है। इसलिए अपने खाने में इन विटामिन्स से भरपूर चीजों को शामिल करना जरूरी है ताकि आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ सके।

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#4 इम्यून सिस्टम कमजोर होना अगर आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी हो सकती है। विटामिन-C, विटामिन-D और विटामिन-E जैसे विटामिन्स आपके रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनकी कमी से आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी खानपान में इन विटामिन्स से भरपूर चीजों को शामिल करें ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सके।