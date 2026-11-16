ये 5 संकेत मिलें तो तुरंत दंत चिकित्सक के पास जाएं
क्या है खबर?
दांतों से जुड़ी समस्याओं का समय पर इलाज न कराने पर आपको काफी परेशानी हो सकती है। कई बार लोग दांतों की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं और जब समस्या बढ़ जाती है तो उन्हें दंत चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो दांतों से जुड़ी समस्याओं का संकेत देते हैं और इन संकेतों को नजरअंदाज करने पर आपको दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए।
#1
दांतों में दर्द होना
अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आपको दंत चिकित्सक के पास जरूर जाना चाहिए। दांतों का दर्द कभी-कभी खाने-पीने से भी बढ़ जाता है। इससे न केवल खाने-पीने में दिक्कत होती है, बल्कि यह आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है।
इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी समस्या का हल निकालेंगे और आपको राहत मिलेगी। दांतों का दर्द गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है।
#2
मुंह से बदबू आना
अगर आपको मुंह से बदबू आ रही है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए।
मुंह की बदबू कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि मसूड़ों की सूजन, दांतों का सड़ना या फिर जीभ की सफाई न होना। डॉक्टर आपकी समस्या का पता लगाएंगे और उचित उपचार प्रदान करेंगे।
इसके अलावा मुंह की बदबू से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है।
#3
मसूड़ों से खून आना
अगर आपको मसूड़ों से खून आ रहा है तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
मसूड़ों का सूजना या खून आना दांतों की बीमारी का संकेत हो सकता है। इससे पहले कि समस्या बढ़े, दंत चिकित्सक से संपर्क करें ताकि समय रहते इलाज हो सके।
दंत चिकित्सक आपकी समस्या का पता लगाएंगे और उचित उपचार प्रदान करेंगे। इसके अलावा मसूड़ों की सफाई भी करवाई जा सकती है।
#4
दांतों का टूटना या चूर हो जाना
अगर आपके दांत टूट गए हों या चूर हो गए हों तो तुरंत दंत चिकित्सक के पास जाएं। टूटे हुए या चूर हो चुके दांतों को ठीक करने के लिए दंत चिकित्सक कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कि भराई, कैप या फिर इम्प्लांट।
इसके अलावा टूटे हुए दांतों की सफाई भी करवाई जा सकती है। इससे न केवल आपके दांतों की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि उनकी उम्र भी लंबी होगी। इसलिए इस समस्या को नजरअंदाज न करें।
#5
दांतों में संवेदनशीलता होना
अगर आपके दांत ठंडे पानी या गर्म चीजों का सेवन करते समय अचानक से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए।
संवेदनशील दांतों को ठीक करने के लिए दंत चिकित्सक अलग-अलग उपचार विधियां अपनाते हैं, जैसे कि खास इलाज या फिर विशेष टूथपेस्ट।
इसके अलावा दंत चिकित्सक आपकी समस्या का पता लगाएंगे और उचित उपचार प्रदान करेंगे।