बर्तन धोएं तो न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
बर्तन धोना एक रोजमर्रा का काम है, जिसे हम अक्सर जल्दी-जल्दी करते हैं। हालांकि, कई बार छोटी-छोटी गलतियां हमारे काम को मुश्किल बना सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जो बर्तनों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें लंबे समय तक सही रखने में मदद कर सकती हैं। सही तरीके से बर्तन धोने से न केवल बर्तन साफ रहते हैं, बल्कि वे जल्दी भी सूख जाते हैं और चमकदार दिखते हैं।
#1
बहुत गर्म पानी का उपयोग
बहुत गर्म पानी का उपयोग बर्तनों को धोने के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह प्लास्टिक के बर्तनों को पिघला सकता है और धातु के बर्तनों पर जंग लगा सकता है।
इसके अलावा गर्म पानी से साबुन के कण भी हमारे हाथों पर चिपक सकते हैं, जिससे त्वचा पर जलन हो सकती है। इसलिए हमेशा हल्के गर्म पानी का उपयोग करें और बर्तनों को धोने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धो लें।
#2
ज्यादा साबुन का उपयोग
ज्यादा साबुन का उपयोग भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे न केवल बर्तन साफ नहीं होते बल्कि साबुन के कण हमारे हाथों पर चिपक सकते हैं, जिससे त्वचा पर जलन हो सकती है।
इसके अलावा साबुन के कण पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं।
इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही साबुन का उपयोग करें और बर्तनों को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पानी से धो लें ताकि साबुन के कण पूरी तरह से हट जाएं।
#3
बर्तनों को तुरंत न सुखाना
बर्तनों को तुरंत सुखाना बहुत जरूरी होता है ताकि उनमें पानी के धब्बे न रह जाएं और वे जल्दी सूख सकें।
अगर आप बर्तनों को लंबे समय तक गीला छोड़ देते हैं तो उनमें कीटाणु पनप सकते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
इसके अलावा गीले बर्तनों पर पानी के धब्बे पड़ सकते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमेशा बर्तनों को धोने के बाद तुरंत सुखाने की कोशिश करें।
#4
स्पंज का सही तरीके से उपयोग न करना
स्पंज का सही तरीके से उपयोग करना भी जरूरी है। कई लोग स्पंज को दोनों तरफ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।
स्पंज की एक तरफ चिकनाई हटाने के लिए होती है जबकि दूसरी तरफ चिकनाई को इकट्ठा करने के लिए होती है। इसलिए हमेशा स्पंज की चिकनाई हटाने वाली तरफ से ही उपयोग करें।
इसके अलावा स्पंज को बार-बार धोते रहें ताकि उसमें कीटाणु न पनप सकें और आपका काम भी सही तरीके से हो सके।
#5
बर्तनों को ठीक से न रखना
बर्तन धोते समय उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका समय बच सके और काम जल्दी हो सके।
अगर आप बर्तनों को सही तरीके से रखते हैं तो आपको बार-बार हाथ धोना नहीं पड़ेगा और आपका काम आसान हो जाएगा।
इन गलतियों को सुधारकर आप अपने रोजमर्रा के काम को आसान बना सकते हैं और अपने बर्तनों को लंबे समय तक सही रख सकते हैं।