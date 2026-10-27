अपच है तो इन 5 संकेतों को नजरअंदाज न करें, हो सकती है गंभीर समस्या

लेखन अंजली 03:27 pm Oct 27, 202603:27 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर अपच को एक आम समस्या समझा जाता है और लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जो यह बताते हैं कि अपच को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि अपच को नजरअंदाज करना सही नहीं है और आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि किसी गंभीर समस्या से बचा जा सके।