अस्थमा है तो इन 5 संकेतों से हो जाएं सतर्क, हो सकता है ठीक से नियंत्रित

अगर आपको अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है, जो दर्शाता है कि आपका अस्थमा ठीक से नियंत्रित नहीं हो रहा है।

इस स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि वे आपकी दवा और इलाज योजना को सही तरीके से देख सकें और जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकें।

इसके अलावा अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करें जैसे कि धूल-मिट्टी से बचाव, नियमित व्यायाम आदि।