अस्थमा है तो इन 5 संकेतों से हो जाएं सतर्क, हो सकता है ठीक से नियंत्रित
क्या है खबर?
अस्थमा एक पुरानी बीमारी है, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है। सही इलाज और देखभाल से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जो बताते हैं कि अस्थमा ठीक से नियंत्रित नहीं है। आइए आज हम आपको ऐसे कुछ संकेत बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि अस्थमा का इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है।
#1
बार-बार दवा का सेवन करना
अगर आपको बार-बार अस्थमा की दवा लेनी पड़ती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपका अस्थमा ठीक से नियंत्रित नहीं हो रहा है।
बार-बार दवा लेने का मतलब है कि आपकी स्थिति स्थिर नहीं है और आपको अपने इलाज की योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत हो सकती है।
डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह के अनुसार अपनी दवा में बदलाव करें ताकि आपका अस्थमा बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सके।
#2
सांस लेने में तकलीफ होना
अगर आपको अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है, जो दर्शाता है कि आपका अस्थमा ठीक से नियंत्रित नहीं हो रहा है।
इस स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि वे आपकी दवा और इलाज योजना को सही तरीके से देख सकें और जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकें।
इसके अलावा अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करें जैसे कि धूल-मिट्टी से बचाव, नियमित व्यायाम आदि।
#3
रात के समय खांसी आना
रात के समय खांसी आना भी एक अहम संकेत हो सकता है, जो दर्शाता है कि आपका अस्थमा ठीक से नियंत्रित नहीं हो रहा है।
अगर आपको रात में सोते समय खांसी आती रहती है तो इसका मतलब है कि आपकी स्थिति स्थिर नहीं है और आपको अपने इलाज की योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत हो सकती है।
डॉक्टर की सलाह लें और अपनी दवा में बदलाव करें ताकि आपकी स्थिति बेहतर हो सके।
#4
शारीरिक गतिविधियों में कमी आना
अगर आप शारीरिक गतिविधियों जैसे कि चलना-फिरना, दौड़ना या अन्य व्यायाम करने में असमर्थ महसूस करते हैं तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है, जो दर्शाता है कि आपका अस्थमा ठीक से नियंत्रित नहीं हो रहा है।
इस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि वे आपकी दवा और इलाज योजना को सही तरीके से देख सकें और जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकें।
इसके अलावा अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करें।
#5
तेजी से सांस लेना
अगर आपको तेजी से सांस लेने की समस्या होती रहती है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है, जो दर्शाता है कि आपका अस्थमा ठीक से नियंत्रित नहीं हो रहा है।
इस स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि वे आपकी दवा और इलाज योजना को सही तरीके से देख सकें और जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकें।
इसके अलावा दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करें जैसे कि धूल-मिट्टी से बचाव, नियमित एक्सरसाइज आदि।