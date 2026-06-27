मुंहासें होने पर कब करवाना चाहिए इलाज

मुंहासे हैं तो हो जाएं सावधान! इन 5 संकेतों से समझें कि त्वचा को चाहिए इलाज

लेखन अंजली 03:48 pm Jun 27, 202603:48 pm

क्या है खबर?

मुंहासों की समस्या आजकल हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। गलत खान-पान, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और प्रदूषण जैसे कई कारणों से मुंहासे हो सकते हैं। हालांकि, क्या आपको पता है कि मुंहासे भी एक संकेत हो सकते हैं कि आपकी त्वचा को डॉक्टर की जरूरत है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपको अपने मुंहासों का इलाज डॉक्टर से करवाना चाहिए।