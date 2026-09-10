नीम का इन तरीकों से करें इस्तेमाल

अगर आपके गार्डन में नीम का पौधा है तो इन 5 तरीकों से करें इसका इस्तेमाल

लेखन अंजली 05:11 pm Sep 10, 202605:11 pm

क्या है खबर?

नीम का पौधा अपने खास गुणों के लिए जाना जाता है। अगर आपके गार्डन में भी नीम का पौधा है तो आप इसे कई तरीकों से काम में ला सकते हैं। नीम के पत्ते, छाल और इसके बीज आपके रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको नीम के पौधे से जुड़े कुछ आसान और असरदार उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने जीवन में इसे बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं।