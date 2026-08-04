सिरदर्द होने पर इन मसालों का करें इस्तेमाल, समस्या का असर हो सकता है कम

लौंग एक खास मसाला है, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक तत्व होता है, जो दर्द निवारक के रूप में काम करता है।

लौंग का पाउडर या तेल सिर पर लगाने से या इसे खाने से सिरदर्द में आराम मिलता है।

इसके अलावा लौंग के सेवन से शरीर में गर्माहट भी आती है, जो ठंडे मौसम में सिरदर्द को बढ़ने से रोकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।