गर्मियों में हो जाती है एलर्जी तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

गर्मियों में एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में पसीना, धूल, पराग कण और कुछ खाने-पीने की चीजें भी एलर्जी का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा तापमान में अचानक बदलाव के कारण भी एलर्जी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में होने वाली एलर्जी से बच सकते हैं।

#1 घर को साफ रखें घर में धूल-मिट्टी का जमाव एलर्जी का मुख्य कारण हो सकता है। इससे बचने के लिए अपने घर को रोजाना साफ करें और फर्श को झाड़ू लगाकर पोछें। इसके अलावा खिड़कियां और दरवाजे भी साफ रखें। अगर घर में पालतू जानवर हैं, तो उनके बालों को भी साफ करें। इसके साथ ही घर में मौजूद फूलों की पत्तियों पर भी समय-समय पर पानी डालकर उन्हें साफ करते रहें। इस तरह आप एलर्जी के खतरे को कम कर सकते हैं।

#2 खाने-पीने का रखें ध्यान गर्मियों में खाने-पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी एलर्जी का कारण बन सकता है। जैसे कई लोगों को दूध, टमाटर, केला, आलू और स्ट्रॉबेरी जैसी चीजों से एलर्जी होती है। ऐसे में इन चीजों का सेवन करने से बचें। इसके अलावा गर्मियों में लू लगने का खतरा अधिक रहता है। इससे बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करें और ताजे फलों का रस पिएं।

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#3 समय-समय पर बदलें बेडशीट और तकिए के कवर बेडशीट और तकिए के कवर पर भी एलर्जी पैदा करने वाले तत्व हो सकते हैं। इसलिए इन चीजों को भी समय-समय पर बदलते रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार बेडशीट और तकिए के कवर को बदलें और उन्हें अच्छे से धोएं। इन्हें धूप में सुखाएं और ठंडी जगह पर रखें। जब भी आप लेटे तो तकिए के ऊपर तौलिया बिछाएं और उसे भी समय-समय पर बदलते रहें।

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#4 नाक के स्प्रे का करें इस्तेमाल गर्मियों में एलर्जी की समस्या होने पर नाक के स्प्रे का इस्तेमाल करें। यह एलर्जी को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करके सही सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको धूप में ज्यादा देर तक रहना पड़े तो चेहरे पर जरूर सनस्क्रीन लगाएं। इससे धूप से होने वाली एलर्जी से बचा जा सकता है।