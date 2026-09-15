पीठ या गर्दन दर्द होने पर न करें ये गलतियां

पीठ या गर्दन में दर्द महसूस हो तो न करें ये गलतियां, बढ़ सकता है दर्द

लेखन अंजली 09:55 am Sep 15, 202609:55 am

क्या है खबर?

पीठ और गर्दन में दर्द होना एक आम समस्या है, खासकर जब हम लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं या गलत तरीके से उठते-बैठते हैं। अक्सर लोग इस दर्द को हल्के में लेते हैं और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे दर्द बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपके पीठ और गर्दन के दर्द को बढ़ा सकती हैं।