पीठ या गर्दन में दर्द महसूस हो तो न करें ये गलतियां, बढ़ सकता है दर्द
क्या है खबर?
पीठ और गर्दन में दर्द होना एक आम समस्या है, खासकर जब हम लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं या गलत तरीके से उठते-बैठते हैं। अक्सर लोग इस दर्द को हल्के में लेते हैं और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे दर्द बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपके पीठ और गर्दन के दर्द को बढ़ा सकती हैं।
#1
भारी सामान उठाना
भारी सामान उठाते समय पीठ और गर्दन पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है।
जब भी आपको कोई भारी चीज उठानी हो तो उसे दोनों हाथों से पकड़ें और झुककर उठाने की बजाय घुटनों को मोड़कर उठाएं।
इसके अलावा भारी सामान को लंबे समय तक उठाने से बचें और उसे थोड़ा-थोड़ा उठाएं ताकि आपके शरीर पर ज्यादा दबाव न पड़े।
#2
गलत तरीके से बैठना
गलत तरीके से बैठना भी पीठ और गर्दन के दर्द का एक बड़ा कारण हो सकता है।
अगर आप लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो अपनी स्थिति का ध्यान रखें। पीठ को सीधा रखें और गर्दन को झुकाकर न रखें।
इसके अलावा कुर्सी और टेबल की ऊंचाई भी सही होनी चाहिए ताकि आपको आरामदायक महसूस हो।
नियमित रूप से ब्रेक लेकर थोड़ी देर टहलें और खिंचाव करें।
#3
बिना तैयारी के एक्सरसाइज करना
एक्सरसाइज करने से पहले शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब आप स्ट्रेचिंग या कोई भी शारीरिक गतिविधि शुरू कर रहे हों।
बिना तैयारी के सीधे एक्सरसाइज करने से आपकी पीठ और गर्दन पर अचानक दबाव पड़ सकता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है।
शरीर को तैयार करने से आपकी मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं और रक्त संचार भी बेहतर होता है, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है।
#4
सोते समय गलत तकिया चुनना
सोते समय अगर आपका तकिया बहुत ऊंचा या बहुत पतला हो तो इससे आपकी गर्दन पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है।
अपने लिए ऐसा तकिया चुनें जो आपकी गर्दन की प्राकृतिक स्थिति को सहारा दे।
इसके अलावा अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो एक हल्का तकिया सिर के नीचे रखें और अगर करवट लेकर सोते हैं तो दोनों सिरों पर हल्का तकिया रखें ताकि गर्दन सीधी रहे।