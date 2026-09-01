गांठ गोभी है एक पौष्टिक सब्जी, इसके सेवन से आपको मिलेंगे ये स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
आपने कई तरह की गोभी खाई होंगी, लेकिन बाजार में गांठ गोभी नाम की एक खास सब्जी मिलती है। यह बंद गोभी से काफी मिलती है, लेकिन पूरी तरह से बंद होती है। इसका सेवन कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K, विटामिन-B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि गांठ गोभी खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
वजन को नियंत्रित करने में है सहायक
अगर आप वजन घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो गांठ गोभी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन को बेहतर बनाने के साथ-साथ आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकता है, जिससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं।
साथ ही यह कम कैलोरी वाली सब्जी है, जो वजन घटाने में मदद कर सकती है और पेट भी भर सकती है।
#2
प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में है मददगार
गांठ गोभी का सेवन प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। इसका कारण है कि इसमें सूजन को कम करने वाले तत्व होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण शरीर के लिए हानिकारक तत्वों से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। गांठ गोभी का सेवन बीमारियों से लड़ने में भी आपकी मदद कर सकता है।
#3
हृदय के लिए है लाभदायक
हृदय की समस्याओं से बचाव में भी गांठ गोभी फायदेमंद हो सकती है। इसका कारण है कि इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा गांठ गोभी का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। यह हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है।
#4
कैंसर से बचाव करने में है कारगर
कैंसर के जोखिमों को कम करने में भी गांठ गोभी फायदेमंद हो सकती है। इसका कारण है कि इसमें कैंसर रोधी तत्व होते हैं, जो कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं को पनपने से रोक सकते हैं।
साथ ही इसमें सल्फोराफेन नामक एक खास तत्व मौजूद होता है, जो कैंसर को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि, कैंसर रोगी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही गांठ गोभी का सेवन करें।