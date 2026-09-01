गांठ गोभी खाने के फायदे

गांठ गोभी है एक पौष्टिक सब्जी, इसके सेवन से आपको मिलेंगे ये स्वास्थ्य लाभ

लेखन सयाली 06:16 pm Sep 01, 202606:16 pm

क्या है खबर?

आपने कई तरह की गोभी खाई होंगी, लेकिन बाजार में गांठ गोभी नाम की एक खास सब्जी मिलती है। यह बंद गोभी से काफी मिलती है, लेकिन पूरी तरह से बंद होती है। इसका सेवन कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K, विटामिन-B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि गांठ गोभी खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।