छत पर गार्डन बनाते हैं तो इन 5 तरीकों से बचा सकते हैं पानी
क्या है खबर?
आजकल लोग अपने घरों की छत पर गार्डन बनाकर उसमें तरह-तरह के पौधे लगाते हैं। हालांकि, इस दौरान पानी की बर्बादी भी होती है क्योंकि पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कुछ लोग अपने गार्डन के लिए बूंद-बूंद पानी देने की प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो आप अन्य तरीकों से भी पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। आइए ऐसे ही 5 तरीके जानते हैं।
#1
गार्डन की डिजाइन बनाएं
अगर आप अपने गार्डन के लिए पौधों को खरीदने जाते हैं तो आपको ऐसे पौधे लेने चाहिए, जो पहले से ही बड़े आकार के हों और उनकी जड़ों में मिट्टी लगी हो। इससे आपको उन्हें लगाने के बाद पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अतिरिक्त गार्डन की डिजाइन बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे एक दूसरे के करीब न हों, इससे आप अतिरिक्त पानी देने से भी बच सकते हैं।
#2
पानी की बचत करने के लिए पौधों के लिए चुनें सही जगह
अगर आप अपने गार्डन के लिए फूल और सब्जियों के ऐसे पौधे लगाते हैं, जिन्हें सूरज की रोशनी की जरूरत होती है तो ऐसे पौधों को छत के किनारे पर लगाएं, जहां उन्हें पर्याप्त सूरज की रोशनी मिल सके, वहीं छत के बीचों-बीच ऐसे पौधे लगाएं, जिन्हें कम धूप की जरूरत होती है।
इसके अतिरिक्त आपको गार्डन के लिए ऐसे पौधे चुनने चाहिए, जो कम पानी में भी अच्छे से बढ़ सकें।
#3
गार्डन के लिए चुनें ऐसे फूल और सब्जियों के पौधे
अगर आप अपने गार्डन के लिए फूल और सब्जियों के ऐसे पौधे लगाते हैं, जिन्हें अधिक पानी की जरूरत होती है तो ऐसे पौधों को गार्डन के बीचों-बीच लगाएं, जहां उन्हें कम धूप और अधिक पानी मिल सके, वहीं किनारे पर ऐसे पौधे लगाएं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है।
इसके अतिरिक्त पौधों को इस तरह से लगाएं कि एक दूसरे के करीब न हों, इससे आपको अतिरिक्त पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#4
गार्डन के लिए करें ऐसे पौधों का चयन
अगर आप अपने गार्डन के लिए फूल और सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो ऐसे पौधों को चुनें, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है।
उदाहरण के लिए तुलसी, धनिया, पुदीना, लहसुन, मिर्च, गाजर, मूली, टमाटर, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां और आलू आदि। इन सब्जियों के पौधों को लगाने के लिए आपको अधिक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अतिरिक्त ये पौधे कम पानी में भी अच्छे से बढ़ते हैं।
#5
गार्डन के लिए करें पानी बचाने वाली प्रणाली का इस्तेमाल
अगर आपके गार्डन में अधिक पौधे नहीं हैं तो बूंद-बूंद पानी देने की प्रणाली की जगह पानी बचाने के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली का इस्तेमाल करें। इससे पौधों को पानी देने में कम पानी बर्बाद होगा।
आप चाहें तो पानी बचाने के लिए छत के बीचों-बीच छोटे-छोटे तालाब भी बना सकते हैं।
इन तालाबों में पानी भरने के लिए आप छत से बारिश के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।