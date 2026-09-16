छत पर गार्डन है तो ऐसे बचाएं पानी

छत पर गार्डन बनाते हैं तो इन 5 तरीकों से बचा सकते हैं पानी

लेखन अंजली 01:51 pm Sep 16, 202601:51 pm

क्या है खबर?

आजकल लोग अपने घरों की छत पर गार्डन बनाकर उसमें तरह-तरह के पौधे लगाते हैं। हालांकि, इस दौरान पानी की बर्बादी भी होती है क्योंकि पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कुछ लोग अपने गार्डन के लिए बूंद-बूंद पानी देने की प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो आप अन्य तरीकों से भी पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। आइए ऐसे ही 5 तरीके जानते हैं।