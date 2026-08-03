माइग्रेन रोगी न करें ये गलतियां

माइग्रेन से जूझ रहे हैं तो न करें ये 5 गलतियां, समस्या हो सकती है गंभीर

लेखन अंजली 11:07 am Aug 03, 202611:07 am

क्या है खबर?

माइग्रेन एक ऐसी समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। यह सिरदर्द का एक प्रकार है, जिसमें सिर के एक हिस्से में तेज दर्द होता है। माइग्रेन के दौरान उल्टी, चक्कर आना और रोशनी से चिढ़ना जैसी कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आमतौर पर माइग्रेन में सिर के दाएं या बाएं हिस्से में तेज दर्द होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो माइग्रेन के रोगियों को नहीं करनी चाहिए।