मुंहासों की समस्या से जूझ रहे हैं तो न करें ये 5 गलतियां

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खान-पान पर ध्यान दें

स्वस्थ खान-पान मुंहासों की समस्या को कम करने में मदद करता है। ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें और जंक फूड से बचें। अधिक तैलीय या मसालेदार भोजन से भी परहेज करें क्योंकि ये त्वचा की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और हानिकारक तत्व बाहर निकल सकें। इसके अलावा नियमित रूप से फल और सब्जियों का सेवन करें, जो विटामिन्स और खनिजों से भरपूर हों।