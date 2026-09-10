स्पोर्ट्स शूज खरीदने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

स्पोर्ट्स शूज खरीदने में सबसे जरूरी है कि आप अपने पैरों के अनुसार सही आकार का जूता चुनें। जूते न तो बहुत टाइट होने चाहिए और न ही बहुत ढीले।

टाइट जूते पैरों में दर्द और जलन का कारण बन सकते हैं, जबकि ढीले जूते पहनने से चलने और दौड़ने में दिक्कत हो सकती है।

जूता पहनने के बाद यह देखें कि आपके पैर उसमें आराम से फिट हो रहे हैं और उंगलियों को थोड़ी जगह मिल रही है।