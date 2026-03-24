स्वादिष्ट और कुरकुरे स्नैक के शौकीन हैं तो बनाकर खाएं कमल ककड़ी और फुलके, जानिए रेसिपी

कमल ककड़ी और फुलके एक स्वादिष्ट और कुरकुरा स्नैक है, जो खासतौर पर भारतीय व्यंजनों में लोकप्रिय हैं। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कमल ककड़ी के तने का उपयोग करके बनाए जाने वाले ये फुलके एक अनोखा स्वाद प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं।

सामग्री कमल ककड़ी और फुलके बनाने के लिए जरूरी चीजें कमल ककड़ी और फुलके बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी, वो सब आपको आसानी से रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए 250 ग्राम कमल ककड़ी, एक कप चावल के आटे, नमक (स्वादानुसार), एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच जीरा, तेल (तलने के लिए) और पानी (आवश्यकतानुसार) की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें और मसाले मिला सकते हैं।

#1 कमल ककड़ी को तैयार करें सबसे पहले कमल ककड़ी के तने को अच्छे से धोकर साफ कर लें। इन्हें छीलकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। टुकड़ों को पानी में कुछ मिनट भिगो दें, ताकि उनमें से सारी गंदगी निकल जाए। इसके बाद इन्हें छानकर एक तरफ रख दें। अब इन्हें सूती कपड़े से पोंछकर सुखा लें, ताकि इनमें से सारा पानी निकल जाए। सूखने के बाद इन टुकड़ों का उपयोग किया जा सकता है।

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#2 आटा गूंथें इसके लिए एक बड़े बर्तन में चावल का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गूंथें, जब तक कि आटा नरम और चिकना न हो जाए। ध्यान रखें कि आटे में पानी कम डालें, ताकि वह ज्यादा गीला न हो। आटा गूंथने के बाद उसे कुछ मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि वह सेट हो सके।

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#3 फुलके तलें अब गैस पर कढ़ाई रखें और उसमें तेल गर्म करें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें तैयार कमल ककड़ी के टुकड़ों को डालें और उन्हें सुनहरा भूरा होने तक तलें। सभी फुलकों को इसी तरह तलकर एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह बाकी के आटे से भी फुलके तैयार करके तल लें। इन फुलकों को आप चाय या किसी भी अन्य पेय के साथ परोस सकते हैं।