डेस्क जॉब कर रहे हैं? इन 5 आम स्वास्थ्य खतरों के बारे में जरूर जानें

डेस्क जॉब करने वाले लोगों को अक्सर यह लगता है कि उनका काम आरामदायक है, लेकिन इसके कई स्वास्थ्य खतरे भी हो सकते हैं। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पीठ दर्द, गर्दन दर्द और आंखों की समस्याएं। इस लेख में हम उन 5 स्वास्थ्य खतरों के बारे में जानेंगे, जो डेस्क जॉब करने पर हो सकते हैं और उनसे बचने के उपाय भी जानेंगे।

#1 पीठ दर्द होना डेस्क पर लंबे समय तक बैठकर काम करने से पीठ दर्द होना एक आम समस्या है। गलत तरीके से बैठने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द और असुविधा हो सकती है। इससे बचने के लिए अपनी कुर्सी की ऊंचाई और झुकाव को सही तरीके से सेट करें। इसके अलावा नियमित रूप से खिंचाव की कसरत करें और बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए खड़े होकर चलें।

#2 गर्दन दर्द होना लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन देखने से गर्दन में दर्द और अकड़न हो सकती है। यह समस्या खासकर तब होती है जब स्क्रीन बहुत नीचे या ऊपर हो। इससे बचने के लिए स्क्रीन को आंखों के स्तर तक सेट क,रें ताकि आपको गर्दन को ऊपर या नीचे झुकाना न पड़े। इसके अलावा अपने काम के बीच में कुछ मिनट के लिए ब्रेक लें और गर्दन को हल्के हाथों से खींचें।

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#3 आंखों की समस्याएं होना कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार देखने से आंखों में सूजन, जलन और धुंधला दृष्टि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए 20-20-20 नियम अपनाएं, यानी हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखें। इसके अलावा स्क्रीन की रोशनी कम रखें और आंखों को आराम देने के लिए पलकों को कुछ सेकंड तक बंद रखें। अगर समस्या बनी रहती है तो आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें।

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#4 हाथों में दर्द या उनका सुन्न होना कंप्यूटर पर टाइपिंग करते समय हाथों की नसें दब सकती हैं, जिससे हाथों में दर्द या सुन्नपन हो सकता है। इससे बचने के लिए अपनी कीबोर्ड पोजीशन को सही रखें और बीच-बीच में हाथों को खींचें। इसके अलावा कीबोर्ड पर टाइप करते समय सही फिंगर पोजीशन अपनाएं और जरूरत पड़ने पर कीबोर्ड पैड का भी इस्तेमाल करें। अगर समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें।