दुल्हन बन रही हैं तो अपने चेहरे को निखारने के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
शादी का दिन हर लड़की के जीवन का सबसे खास और यादगार पल होता है। इस दिन पर हर लड़की चाहती है कि उसका चेहरा चमकता हुआ और खूबसूरत दिखे। इसके लिए महंगे सौंदर्य उत्पादों की बजाय रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें भी बहुत मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मास्क, फेस क्रीम, फेस वॉश और स्क्रब के बारे में बताते हैं, जो आपके चेहरे को निखारने में मदद कर सकते हैं।
#1
उबटन फेस वॉश
उबटन फेस वॉश एक पारंपरिक भारतीय तरीका है, जो चेहरे की गहराई से सफाई करता है।
इसे बनाने के लिए बेसन, हल्दी और दही को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट के बाद धो लें।
यह न केवल त्वचा को साफ करता है, बल्कि उसे मुलायम और चमकदार भी बनाता है। इसके नियमित उपयोग से आपका चेहरा ताजगी भरा महसूस होगा और दाग-धब्बे भी कम होंगे।
#2
चंदन फेस पैक
चंदन का पेस्ट एक ऐसा घरेलू उपाय है, जो त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करता है।
इसके लिए चंदन पाउडर में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद इसे धो लें।
चंदन में ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं और उसे आराम देते हैं। यह दाग-धब्बों को हल्का करने में भी मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा साफ और निखरी हुई दिखेगी।
#3
हल्दी और दूध का स्क्रब
हल्दी और दूध का स्क्रब त्वचा की गहराई से सफाई करता है और उसे मुलायम बनाता है।
इसके लिए हल्दी पाउडर और दूध को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें, फिर इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मलें।
इसके नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की मृत कोशिकाएं हटती हैं और नई कोशिकाओं का विकास होता है, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ दिखती है। यह स्क्रब त्वचा को नमी भी प्रदान करता है।
#4
नारियल तेल की मॉइस्चराइजर क्रीम
नारियल तेल एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को गहराई से नमी देता है।
इसके लिए रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर थोड़ा-सा नारियल तेल लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें।
सुबह उठने पर आपकी त्वचा नर्म-मुलायम महसूस होगी और उसमें नमी बनी रहेगी। नारियल तेल में मौजूद खास तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं। यह दाग-धब्बों को कम करने में भी मदद करता है।
#5
संतरे के छिलके का फेस पैक
संतरे के छिलके पाउडर में विटामिन-C होता है, जो त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करता है।
इसके लिए संतरे के छिलके पाउडर में थोड़ा-सा गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद इसे धो लें।
इन सभी घरेलू उपायों का नियमित उपयोग करके आप अपनी शादी वाले दिन पर एकदम खूबसूरत दिख सकती हैं और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी।