पास्ता के शौकीन हैं तो घर पर बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जिसे कई लोग पसंद करते हैं। भारतीय रसोई में पास्ता की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। पास्ता को आप अपने स्वाद के अनुसार कई तरह से बना सकते हैं। आइए आज हम आपको पास्ता से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो विदेशी हैं और इन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1 मैकारोनी सलाद मैकारोनी सलाद एक ताजगी भरा व्यंजन है, जो गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए उबली हुई मैकारोनी, कटे हुए खीरे, टमाटर, प्याज और मटर का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप मलाई, दही, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद सब्जियों की वजह से यह सेहतमंद भी है।

#2 पेनने टमाटरी पेनने टमाटरी एक इटालियन व्यंजन है, जिसमें टमाटर की चटनी का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को पकाकर उसकी चटनी बनाई जाती है, फिर उसमें उबली हुई पेनने पास्ता डाला जाता है। इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर और मटर मिलाई जाती हैं। अंत में इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल और तुलसी पत्तियां डालकर इसे सजाया जाता है।

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#3 मलाईदार फेटुचिनी मलाईदार फेटुचिनी एक क्रीमी सॉस वाला व्यंजन है, जिसमें मक्खन, क्रीम और पनीर का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मक्खन और क्रीम को गर्म करके उसमें उबला हुआ फेटुचिनी पास्ता मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। इस व्यंजन को गर्मागर्म परोसें ताकि इसका स्वाद बेहतरीन रहे।

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#4 स्पेगेटी कार्बोनारा स्पेगेटी कार्बोनारा एक पारंपरिक इटालियन व्यंजन है, जिसमें अंडे, पनीर और काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्पेगेटी को उबाला जाता है, फिर उसमें तले हुए बेकन या पैनसेटा डाले जाते हैं। इसके बाद इसमें फेंटा हुआ अंडा और कसा हुआ पनीर मिश्रित किया जाता है। अंत में इसमें काली मिर्च मिलाई जाती है। यह व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता।