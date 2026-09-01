तेज बारिश के दौरान घर में घुस जाए पानी तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

अगर आपके घर में पानी घुस गया है तो सबसे पहले बिजली के सभी उपकरणों को बंद कर दें। इसके बाद मुख्य बिजली स्विच को भी बंद कर दें।

ऐसा करने से बिजली का खतरा कम हो जाएगा और आपके परिवार को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

इसके अलावा अगर आपके घर में पानी घुसने के बाद बिजली की तारों में से धुआं उठ रहा है तो तुरंत किसी जानकार से संपर्क करें और खुद कुछ न करें।