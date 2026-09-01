तेज बारिश के दौरान घर में घुस जाए पानी तो इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
मानसून का मौसम नजदीक आते ही कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में घर में पानी घुसने का खतरा बढ़ जाता है, विशेष रूप से निचले इलाकों में। अगर आपके घर में पानी घुस गया है तो आपको तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताते हैं, जिन्हें आपको घर में पानी घुसने पर जरूर करना चाहिए।
#1
बिजली के उपकरणों को बंद करें
अगर आपके घर में पानी घुस गया है तो सबसे पहले बिजली के सभी उपकरणों को बंद कर दें। इसके बाद मुख्य बिजली स्विच को भी बंद कर दें।
ऐसा करने से बिजली का खतरा कम हो जाएगा और आपके परिवार को सुरक्षित रखा जा सकेगा।
इसके अलावा अगर आपके घर में पानी घुसने के बाद बिजली की तारों में से धुआं उठ रहा है तो तुरंत किसी जानकार से संपर्क करें और खुद कुछ न करें।
#2
घर से बाहर निकलें
अगर आपके घर में पानी घुस गया है और आप इसके कारण असहज महसूस कर रहे हैं तो तुरंत घर से बाहर निकल जाएं।
इसके बाद अपने परिवार के सभी लोगों को भी घर से बाहर निकालें और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं।
साथ ही किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को इस बारे में जरूर बताएं ताकि वे आपकी मदद के लिए आगे आ सकें। इस तरह आप परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे।
#3
घर के मेनहोल को करें बंद
अगर आपके घर में पानी घुस गया है तो इसके बाद मेनहोल को बंद कर दें क्योंकि अगर मेनहोल खुले रहेंगे तो पानी बाहर से आसानी से आपके घर में घुस सकता है।
इसके अलावा अगर आपके घर में गंदे पानी का पाइप लगा हुआ है तो उसे भी बंद कर दें क्योंकि यह भी पानी को घर में घुसाने का कारण बन सकता है। इस तरह आप घर में पानी घुसने से बच सकते हैं।
#4
घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद करें
अगर आपके घर में पानी घुस जाए तो घर की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दें। इससे न केवल पानी के प्रवेश को रोका जा सकता है, बल्कि घर के अंदरूनी हिस्सों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।
इसके अलावा घर के फर्नीचर और अन्य सामान को भी प्लास्टिक शीट्स से ढक दें ताकि वे पानी से खराब होने से बच सकें।
#5
बीमा पॉलिसी से हो लें अपडेट
अगर आप अपने घर के लिए बीमा करवा चुके हैं तो पानी घुसने की स्थिति में उस बीमा पॉलिसी को अपडेट करवा लें। इससे आप प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा बीमा पॉलिसी से आप अपने घर के लिए मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। इस तरह आप घर के नुकसान को कम कर सकते हैं।