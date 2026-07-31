विटामिन-D की कमी के ये 5 लक्षण नजर आएं तो हो जाएं सावधान

विटामिन-D न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसकी कमी से उदासी, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मूड अक्सर खराब रहता है या आप उदास रहते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन-D की कमी है।

ऐसे में आपको अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-D युक्त पदार्थों को शामिल करना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।