विटामिन-D की कमी के ये 5 लक्षण नजर आएं तो हो जाएं सावधान
क्या है खबर?
विटामिन-D हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। सूरज की किरणों से मिलने वाला यह विटामिन हमें कई बीमारियों से बचाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन-D की कमी हो रही है तो इसके कुछ खास लक्षण होते हैं, जिन्हें पहचानकर आप समय रहते अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
#1
हड्डियों में दर्द होना
विटामिन-D की कमी का सबसे आम लक्षण है हड्डियों में दर्द होना।
अगर आपको लगातार हड्डियों में दर्द हो रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन-D की कमी है।
यह दर्द खासकर कमर, गर्दन और घुटनों में अधिक होता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं या दर्द कर रही हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं।
#2
कमजोरी महसूस होना
अगर आप खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं तो यह भी विटामिन-D की कमी का एक लक्षण हो सकता है, खासकर अगर आप थकान महसूस कर रहे हों और आपकी ऊर्जा कम हो रही हो।
यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन-D नहीं है, जो आपकी ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है।
ऐसे में आपको अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-D युक्त पदार्थों को शामिल करना चाहिए।
#3
रोगों से लड़ने की ताकत का कमजोर होना
विटामिन-D हमारी रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाने में मदद करता है।
अगर आपके शरीर में इसकी कमी होगी तो आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं या लंबे समय तक बीमार रह सकते हैं। इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-D युक्त पदार्थों को शामिल करें और धूप में थोड़ा समय बिताएं ताकि आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन-D मिल सके।
#4
मानसिक स्वास्थ्य पर असर होना
विटामिन-D न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसकी कमी से उदासी, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मूड अक्सर खराब रहता है या आप उदास रहते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन-D की कमी है।
ऐसे में आपको अपनी खाने-पीने की चीजों में विटामिन-D युक्त पदार्थों को शामिल करना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
#5
बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याएं होना
विटामिन-D की कमी से बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याएं भी हो सकती हैं। विटामिन-D बालों की बढ़त में मदद करता है, इसलिए इसकी कमी से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं।
इसके अलावा त्वचा पर रूखापन और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं।
अगर आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन-D की कमी है।