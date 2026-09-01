तेज हवाओं के कारण खिड़की टूट जाए तो करें ये काम, हो सकता है फायदा
क्या है खबर?
तेज हवाओं के कारण खिड़कियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में घर के लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी कारणवश तेज हवाओं के कारण आपकी खिड़की टूट जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए कई तरीके हैं। आइए आज हम आपको उन तरीकों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप टूटे शीशों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
टूटे शीशों को साफ करें
अगर तेज हवाओं के कारण आपकी खिड़की टूट गई है तो जल्द से जल्द टूटे शीशों को साफ कर दें। इससे आपका घर साफ रहेगा और किसी भी तरह के हादसे का खतरा भी कम हो जाएगा।
इसके लिए आप टूटे शीशों को बाहर निकाल सकते हैं और फिर घर के अंदर की सफाई कर सकते हैं।
इसके अलावा घर में मौजूद टूटी खिड़की के कांच और फ्रेम को भी साफ कर सकते हैं।
#2
टूटी खिड़की को ढक दें
अगर तेज हवाओं के कारण आपकी खिड़की टूट गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो टूटी खिड़की को ढक दें।
इसके लिए आप पुराने तौलिये या फिर पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टूटे शीशों से बचाव होगा और घर के अंदर से बाहर झांकना भी मुश्किल होगा।
इसके अलावा आप चाहें तो टूटे शीशों को अस्थायी रूप से किसी लकड़ी या फिर प्लास्टिक की चादर से भी ढक सकते हैं।
#3
स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें
अगर तेज हवाओं के कारण आपकी खिड़की टूट गई है तो जल्द से जल्द स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।
उनसे मदद मांगे ताकि वे आपकी टूटी खिड़की की मरम्मत कर सकें या फिर इसे बदल सकें।
इसके लिए आप स्थानीय सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। इससे आपकी समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे।
#4
टूटे शीशों की मरम्मत कराएं
अगर तेज हवाओं के कारण आपकी खिड़की टूट गई है तो जल्द से जल्द टूटे शीशों की मरम्मत करवा लें। इससे न केवल आपका घर सुरक्षित रहेगा, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा नहीं होगा।
इसके लिए आप किसी अनुभव वाले कारीगर को बुला सकते हैं, जो आपकी टूटी हुई खिड़की को ठीक कर सके या फिर इसे बदल सके। इससे आपका घर सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह के हादसे का खतरा कम होगा।