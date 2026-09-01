हवाओं के कारण खिड़की टूट जाए तो करें ये काम

तेज हवाओं के कारण खिड़की टूट जाए तो करें ये काम, हो सकता है फायदा

लेखन अंजली 05:54 pm Sep 01, 202605:54 pm

क्या है खबर?

तेज हवाओं के कारण खिड़कियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में घर के लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी कारणवश तेज हवाओं के कारण आपकी खिड़की टूट जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए कई तरीके हैं। आइए आज हम आपको उन तरीकों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप टूटे शीशों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।