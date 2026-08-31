घर में बाढ़ आ गई है तो तुरंत ये 5 काम करें, रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जो कई जगहों पर होती रहती है। अगर आपके घर में बाढ़ आ गई है तो इससे पहले आप क्या करें और बाद में कैसे सुरक्षित रहें, यह जानना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप बाढ़ के समय में सही निर्णय ले सकते हैं।
#1
सुरक्षित स्थान पर जाएं
बाढ़ के समय सबसे पहले जो कदम उठाना चाहिए, वह है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।
अगर आप किसी ऊंची जगह पर जा सकते हैं तो वहां जाएं, जहां पानी न पहुंचे।
इसके लिए आप अपने घर की छत या किसी पड़ोसी के घर की छत पर जा सकते हैं। इसके बाद सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में भी जा सकते हैं।
#2
बिजली और गैस बंद करें
अगर आपके घर में बाढ़ आ गई है तो सबसे पहले बिजली और गैस को बंद कर दें। इससे किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सकता है।
इसके लिए आप अपने मुख्य स्विच को बंद कर दें और गैस के सारे उपकरणों को बंद कर दें।
इसके बाद किसी भी बिजली के उपकरण का उपयोग न करें और गैस का भी इस्तेमाल न करें। इससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आप सुरक्षित रह सकेंगे।
#3
पानी का स्तर देखें
घर में पानी का स्तर बढ़ने पर ही कोई कदम उठाएं। अगर पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो घर में वापस जाने से बचें।
इसके लिए आप बाहर से ही स्थिति का आकलन करें और तब ही अंदर जाएं।
यहां तक कि अगर आपको किसी तरह की मदद भी चाहिए हो तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें और राहत टीमों का इंतजार करें। इससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आप सुरक्षित रह सकेंगे।
#4
जरूरी कागजात सुरक्षित रखें
अगर आपके घर में बाढ़ आ गई है तो अपने सभी जरूरी कागजात जैसे पहचान पत्र, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात आदि को सुरक्षित रखें। इन कागजातों को प्लास्टिक बैग में रखकर ऊंचे स्थान पर रखें ताकि वे पानी से सुरक्षित रहें।
इसके अलावा अपने मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों को भी सुरक्षित रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप आसानी से उनका उपयोग कर सकें और किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें।
#5
स्थानीय प्रशासन की बात मानें
बाढ़ के समय में स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अगर प्रशासन ने किसी क्षेत्र को खतरे वाला क्षेत्र घोषित कर रखा है तो वहां जाने से बचें।
इसके अलावा राहत टीमों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में आई बाढ़ से सुरक्षित रह सकते हैं।