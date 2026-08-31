बाढ़ आने पर करें ये काम

घर में बाढ़ आ गई है तो तुरंत ये 5 काम करें, रहेंगे सुरक्षित

लेखन अंजली 11:43 am Aug 31, 202611:43 am

क्या है खबर?

बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जो कई जगहों पर होती रहती है। अगर आपके घर में बाढ़ आ गई है तो इससे पहले आप क्या करें और बाद में कैसे सुरक्षित रहें, यह जानना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप बाढ़ के समय में सही निर्णय ले सकते हैं।