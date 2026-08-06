मानसून के दौरान पालतू जानवरों को हो जाए बुखार तो अपनाएं ये 5 जरूरी टिप्स
क्या है खबर?
मानसून में बढ़ती नमी कई बीमारियों का कारण बन सकती है। इस मौसम में पालतू जानवरों को भी बुखार हो सकता है, जिसके लिए उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। बदलते मौसम के कारण होने वाला बुखार आमतौर पर वायरल होता है, लेकिन यह भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पालतू जानवर का बेहतर ख्याल रख सकते हैं।
#1
प्यास बुझाना है जरूरी
बुखार से पीड़ित पालतू जानवरों का शरीर सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए उन्हें भरपूर पानी पिलाना जरूरी है।
अगर आपका पालतू जानवर पानी पीने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो उसे पानी पिलाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करें या उसके मुंह में धीरे-धीरे पानी डालें।
इसके अतिरिक्त पालतू जानवरों के लिए पानी में कुछ बर्फ के टुकड़े भी डालें ताकि उन्हें राहत मिले।
#2
खान-पान का रखें ध्यान
बुखार से पीड़ित पालतू जानवरों की भूख कम हो जाती है या कभी-कभी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, लेकिन इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए उनके लिए तरल आहार का प्रबंध करें।
इसके लिए आप उन्हें दही, छाछ या नारियल पानी पिला सकते हैं। साथ ही उन्हें हल्का और पौष्टिक खाना खिलाएं।
इसके अतिरिक्त दवाई देने से पहले उन्हें थोड़ा खाना खिलाएं क्योंकि खाली पेट दवाई देने से उल्टी हो सकती है।
#3
साफ-सफाई का रखें ध्यान
मानसून में अधिक नमी के कारण बैक्टीरिया और कीटाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ती है और ये ही आपके पालतू जानवर को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अपने पालतू जानवरों को बीमार होने से बचाने के लिए उनकी साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है।
इसके लिए समय-समय पर अपने पालतू जानवरों को नहलाएं और उनके बिस्तर को भी साफ करें। इसके अलावा घर में समय-समय पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहें।
#4
डॉक्टर की सलाह है जरूरी
अगर आपके पालतू जानवर को बुखार हो तो उसे घर पर ही न रखें। बेहतर होगा कि आप उसे पशु चिकित्सक के पास लेकर जाएं ताकि उसका सही इलाज हो सके।
इसके लिए अपने पालतू जानवर को किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएं, जो जानवरों का विशेषज्ञ हो और जो पालतू जानवरों के बारे में अच्छी तरह से जानकार हो। साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने पालतू जानवर का इलाज करवाएं।
#5
हल्की कसरत भी है जरूरी
बुखार से पीड़ित पालतू जानवरों को आराम की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बिल्कुल ही सुस्त रहें।
उनके लिए हल्की कसरत करना जरूरी है ताकि उनका शरीर सक्रिय रहे और उनका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहे। आप उन्हें धीरे-धीरे टहलने के लिए बाहर ले जा सकते हैं या फिर घर में ही उनके साथ खेल सकते हैं।