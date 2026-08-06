पालतू जानवर के बुखार को ठीक करने के तरीके

मानसून के दौरान पालतू जानवरों को हो जाए बुखार तो अपनाएं ये 5 जरूरी टिप्स

लेखन अंजली 12:16 pm Aug 06, 202612:16 pm

क्या है खबर?

मानसून में बढ़ती नमी कई बीमारियों का कारण बन सकती है। इस मौसम में पालतू जानवरों को भी बुखार हो सकता है, जिसके लिए उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। बदलते मौसम के कारण होने वाला बुखार आमतौर पर वायरल होता है, लेकिन यह भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पालतू जानवर का बेहतर ख्याल रख सकते हैं।