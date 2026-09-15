पहली बार कैंपिंग करने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

पहली बार कैंपिंग करने वालों के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह चुनें, जहां सुविधाएं उपलब्ध हों और सुरक्षा भी हो।

पहाड़ी इलाकों, जंगलों या झील किनारे कैंपिंग के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि वहां पानी, शौचालय और आग जलाने की जगह हो।

इसके अलावा वहां तक पहुंचने का रास्ता भी साफ-सुथरा हो ताकि आपको कोई परेशानी न हो। सही जगह चुनने से आपका अनुभव और भी अच्छा हो सकता है।