हाथों में आर्थराइटिस के शुरूआती संकेत नजर आएं तो न करें नजरअंदाज, ये हैं 5 लक्षण

हाथों की सूजन भी हाथों के आर्थराइटिस का एक आम लक्षण हो सकता है।

अगर आपकी उंगलियों या हाथों के जोड़ों के आसपास सूजन आ रही हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह सूजन दर्द, अकड़न या जकड़न के साथ हो सकती है। यह लक्षण धीरे-धीरे बढ़ सकता है और आपके रोजमर्रा के कामों में बाधा डाल सकता है।

समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही समय पर इलाज मिल सके और बीमारी को नियंत्रित किया जा सके।