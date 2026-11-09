हाथों में आर्थराइटिस के शुरूआती संकेत नजर आएं तो न करें नजरअंदाज, ये हैं 5 लक्षण
क्या है खबर?
आर्थराइटिस एक पुरानी बीमारी है, जो शरीर के जोड़ो को प्रभावित करती है। आमतौर पर इसे उम्र बढ़ने से जुड़ा माना जाता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकती है। आर्थराइटिस के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक है हाथों का आर्थराइटिस। इसके शुरूआती लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि समय रहते सही इलाज हो सके। आइए आज हम आपको इसके कुछ सामान्य लक्षण बताते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
#1
उंगलियों का अकड़ना या जकड़ना
उंगलियों का अकड़ना या जकड़ना हाथों के आर्थराइटिस का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है।
अगर आपको अपनी उंगलियों को खोलने या बंद करने में मुश्किल हो रही है या अचानक से ये जकड़ जाती हैं तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है।
इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही समय पर इलाज शुरू किया जा सके।
यह लक्षण धीरे-धीरे बढ़ सकता है, इसलिए समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है।
#2
हाथों में दर्द होना
अगर आपके हाथों में लगातार दर्द हो रहा है, खासकर उंगलियों के जोड़ों में तो यह भी हाथों के आर्थराइटिस का संकेत हो सकता है।
यह दर्द हल्का या तेज हो सकता है और अक्सर काम करने में बाधा डालता है। इस दर्द को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही समय पर इलाज मिल सके।
नियमित जांच और सही देखभाल से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है।
#3
सूजन आना
हाथों की सूजन भी हाथों के आर्थराइटिस का एक आम लक्षण हो सकता है।
अगर आपकी उंगलियों या हाथों के जोड़ों के आसपास सूजन आ रही हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह सूजन दर्द, अकड़न या जकड़न के साथ हो सकती है। यह लक्षण धीरे-धीरे बढ़ सकता है और आपके रोजमर्रा के कामों में बाधा डाल सकता है।
समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही समय पर इलाज मिल सके और बीमारी को नियंत्रित किया जा सके।
#4
हाथों की ताकत कम होना
अगर आपके हाथों की ताकत कम हो रही है और आप भारी चीजें उठाने या सामान्य काम करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो यह भी हाथों के आर्थराइटिस का संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में आपके लिए रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो सकता है, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना या कोई भारी सामान उठाना।
इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही समय पर इलाज मिल सके।
#5
जोड़ों में आवाज आना
उंगलियों के जोड़ों में आवाज आना भी हाथों के आर्थराइटिस का एक सामान्य लक्षण हो सकता है।
अगर आप महसूस कर रहे हैं कि जब आप अपने हाथों को खोलते या बंद करते हैं तो जोड़ों में आवाज आ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह संकेत हो सकता है कि आपके हाथों के जोड़ों में कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिससे इलाज जरूरी हो जाता है। इन सभी लक्षणों को पहचानकर समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें।