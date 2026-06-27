फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा करते हैं ये संकेत, न करें नजरअंदाज

#4

थकान महसूस होना

अगर आपको बिना किसी मेहनत के ही ज्यादा थकान महसूस होती है तो यह भी फेफड़ों की कमजोरी का एक अहम संकेत हो सकता है। अगर आप बिना किसी काम किए ही थकान महसूस करते रहते हैं या आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम रहता है तो यह फेफड़ों की किसी समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके और उसका सही इलाज हो सके।