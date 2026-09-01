पेड़ आपके घर पर गिर जाए तो इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि, अगर कोई पेड़ आपके घर पर गिर जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके कारण घर के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है या चोट लग सकती है। इसलिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि जब कोई पेड़ घर पर गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए।
#1
तुरंत बिजली विभाग से करें संपर्क
अगर कोई बड़ा पेड़ आपके घर पर गिर जाए और बिजली के तारों पर गिरा हो तो सबसे पहले बिजली विभाग से संपर्क करें।
उन्हें घटना की जानकारी दें ताकि वे तुरंत कार्रवाई कर सकें और बिजली की सप्लाई रोक सकें। इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं।
इसके अलावा बिजली विभाग पेड़ हटाने के लिए अपनी टीम भेजेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी खतरा न हो।
#2
घर के अंदर न जाएं
अगर आपके घर पर कोई बड़ा पेड़ गिर जाए तो सबसे पहले घर के अंदर न जाएं, खासकर अगर आप सुनते हैं कि बिजली के तारों पर पेड़ गिरा हो क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा रहता है।
बाहर ही रहें और किसी भी तरह की गतिविधि न करें।
इसके बाद पुलिस या अग्निशमन विभाग से मदद मांगें ताकि वे सुरक्षित तरीके से पेड़ को हटाने का काम कर सकें।
#3
सुरक्षित दूरी बनाए रखें
जब तक कि आपको यह न पता चल जाए कि आपके घर पर गिरा पेड़ कितना खतरनाक है, तब तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करने से बचें, खासकर अगर बच्चे या पालतू जानवर आपके साथ हों।
बेहतर होगा कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर इंतजार करें जब तक कि पेशेवर लोग इसे साफ न कर दें।
#4
स्थानीय अधिकारियों से हटवाएं पेड़
स्थानीय अधिकारियों या पेशेवर लोगों से पेड़ हटवाने की मांग करें। खुद से पेड़ हटाने की कोशिश न करें क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
पेशेवर लोग इस काम को सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई अन्य खतरा न हो।
स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने पर वे तुरंत कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपका घर सुरक्षित रहे।
#5
बीमा कंपनी से संपर्क करें
पेड़ गिरने से आपके घर को नुकसान पहुंचा हो तो अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करें। वे आपकी मदद करेंगे और नुकसान का मुआवजा देंगे।
इसके लिए जरूरी है कि आपके पास सही दस्तावेज हों। बीमा कंपनी आपके नुकसान का आकलन करेगी और आपको उचित मुआवजा देगी।
इस तरह आप आसानी से इस स्थिति से निपट सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं।