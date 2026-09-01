घर पर पेड़ गिर जाए तो ध्यान में रखें ये बातें

पेड़ आपके घर पर गिर जाए तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 05:49 pm Sep 01, 202605:49 pm

क्या है खबर?

पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि, अगर कोई पेड़ आपके घर पर गिर जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके कारण घर के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है या चोट लग सकती है। इसलिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि जब कोई पेड़ घर पर गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए।