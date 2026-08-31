रसोई में आग लग जाए तो सबसे पहले करें ये 5 काम, नुकसान से बचेंगे
क्या है खबर?
आग एक बेहद खतरनाक घटना है, खासकर जब यह रसोई में लगती है तो इससे जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। रसोई में खाना बनाते समय छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी कदम बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर रसोई में आग लगने की स्थिति में आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं।
#1
गैस सिलेंडर बंद करें
अगर आपकी रसोई में आग लग जाए तो सबसे पहले गैस सिलेंडर का नॉब बंद कर दें। इसके लिए गैस वाले चूल्हे के नॉब को घुमा कर बंद करें।
अगर आग ज्यादा बड़ी नहीं है तो गैस सिलेंडर को तुरंत घर से बाहर कर दें ताकि आग न फैले। अगर आग ज्यादा बढ़ गई है और आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुरंत दमकल विभाग को फोन करें।
#2
रसोई के उपकरणों को बिजली से अलग करें
अगर आपकी रसोई में आग लग जाए तो तुरंत रसोई के सभी उपकरणों को बिजली से अलग कर दें। इससे बिजली का करंट नहीं फैलेगा और आग को बढ़ने से रोका जा सकता है।
इसके अलावा अगर आप रसोई के उपकरणों को जलने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत बंद कर दें और सुरक्षित जगह पर रख दें। इससे आग का फैलाव कम होगा और आप खुद को सुरक्षित रख सकेंगे।
#3
पानी का करें इस्तेमाल
अगर आपकी रसोई में आग लग गई है तो पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रहे कि पानी का इस्तेमाल तभी करें जब आग छोटी हो और आप इसे आसानी से बुझा सकें।
पानी डालने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आग किस चीज पर लगी है क्योंकि कुछ चीजों पर पानी डालने से आग बढ़ सकती है, जैसे गैस सिलेंडर या बिजली के उपकरण। इसलिए सावधानी बरतें और सही तरीके से ही पानी का इस्तेमाल करें।
#4
रसोई के दरवाजे बंद करें
अगर आपकी रसोई में आग लग गई है तो रसोई के दरवाजे बंद कर दें ताकि हवा न जा सके और आग बुझ जाए। इससे आग को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी।
दरवाजे बंद करने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आग की लपटें कम हो जाती हैं।
इसके अलावा दरवाजे बंद करने से धुएं का असर भी कम हो जाता है और आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
आग बुझाने वाले यंत्र का करें इस्तेमाल
अगर आपकी रसोई में आग लगी हुई है तो आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल करें, जो आपके घर में होना चाहिए।
आग बुझाने वाले यंत्र को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें ताकि आप आपातकालीन स्थिति में तुरंत काम आ सके।
इन 5 तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई में लगी आग को नियंत्रित कर सकते हैं और बड़े नुकसान से बच सकते हैं। हमेशा सावधानी बरतें और इन टिप्स को ध्यान में रखें ताकि आपकी रसोई सुरक्षित रहे।