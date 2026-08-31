रसोई में आग लग जाए तो सबसे पहले करें ये 5 काम, नुकसान से बचेंगे

अगर आपकी रसोई में आग लगी हुई है तो आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल करें, जो आपके घर में होना चाहिए।

आग बुझाने वाले यंत्र को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें ताकि आप आपातकालीन स्थिति में तुरंत काम आ सके।

इन 5 तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई में लगी आग को नियंत्रित कर सकते हैं और बड़े नुकसान से बच सकते हैं। हमेशा सावधानी बरतें और इन टिप्स को ध्यान में रखें ताकि आपकी रसोई सुरक्षित रहे।