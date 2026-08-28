इडली और सांभर का सेवन स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
इडली और सांभर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय खाना है, जो कई लोगों की पसंद है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इडली और सांभर का सेवन सुबह या शाम के नाश्ते के लिए आदर्श है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। आइए जानते हैं कि इस खाने का सेवन करने से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
#1
पाचन के लिए फायदेमंद
इडली और सांभर का सेवन पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इडली चावल और उड़द दाल से बनती है, जो आसानी से पच जाती है, वहीं सांभर में मौजूद दाल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद करती हैं।
इसके अलावा इडली और सांभर का सेवन करने से पेट की समस्याओं का खतरा भी कम हो सकता है।
#2
वजन कम करने में सहायक
वजन कम करने के लिए भी इडली और सांभर का सेवन फायदेमंद हो सकता है। यह कम कैलोरी वाला भोजन है, जो पेट भरने का अहसास देता है।
इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करता है और अचानक से भूख नहीं लगती।
इस प्रकार यह वजन घटाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
#3
दिल के लिए अच्छा
इडली और सांभर दिल के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। इसमें कम चर्बी होती है, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक है।
इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम कर सकता है।
इसमें मौजूद मसाले जैसे करी पत्ता और सरसों के बीज भी दिल के लिए फायदेमंद होते हैं।
#4
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक
रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी इडली और सांभर सहायक हो सकते हैं।
इसमें मौजूद मसाले जैसे हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया पत्ती एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
इसके अलावा सांभर में प्याज, लहसुन और टमाटर जैसी सब्जियां भी शामिल होती हैं, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
#5
मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद
मधुमेह रोगियों के लिए भी इडली और सांभर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर अचानक नहीं बढ़ता।
इसमें मौजूद मसाले जैसे करी पत्ता और सरसों के बीज मधुमेह को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार इडली और सांभर सिर्फ एक स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकता है।