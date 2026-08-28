इडली और सांभर का सेवन स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद, जानिए इसके 5 फायदे

रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी इडली और सांभर सहायक हो सकते हैं।

इसमें मौजूद मसाले जैसे हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया पत्ती एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

इसके अलावा सांभर में प्याज, लहसुन और टमाटर जैसी सब्जियां भी शामिल होती हैं, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।