इन 5 संकेतों से पहचानें अस्वस्थ है या नहीं आपका हृदय

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सीने में दर्द होना

अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो इसे हल्के में न लें। यह हृदय की बीमारी का एक आम संकेत हो सकता है। अगर आपको कभी भी अचानक तेज दर्द हो और वह दर्द कुछ देर बाद भी ठीक न हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। यहां तक कि अगर दर्द हल्का हो और सामान्य लगे तब भी डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह आप समय रहते समस्या का पता लगा सकते हैं और सही इलाज पा सकते हैं।