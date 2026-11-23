अगर आपने हाल ही में अपने बालों को रंगा है या गर्मी वाले उपकरणों का अधिक उपयोग किया है तो आपके बाल कमजोर हो सकते हैं।

इन स्थितियों में डीप कंडीशनिंग बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि यह बालों को जरूरी पोषण देती है और उन्हें फिर से जीवन देती है। इससे बालों की चमक भी बढ़ती है और वे अधिक स्वस्थ दिखते हैं।

नियमित रूप से डीप कंडीशनिंग करने से बालों की जड़ों में मजबूती आती है।