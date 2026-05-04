इन संकेतों से लगाएं पता कि एयर कंडीशनर को सर्विस करवाने की है जरूरत

गर्मियों में ठंडक देने के लिए एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, अगर यह ठीक से काम नहीं करता है तो इससे घर का माहौल गर्म हो सकता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर आपको लगता है कि आपका AC ठीक से नहीं चल रहा है तो आपको उसे सर्विस करवाने की जरूरत है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो AC की सर्विसिंग की जरूरत बताते हैं।

#1 ठंडक में कमी आना है बड़ा संकेत अगर आपको लगता है कि आपका AC पहले जैसा ठंडक नहीं दे रहा है तो समझ जाइए कि उसे सर्विसिंग की जरूरत है। दरअसल, AC की सफाई न कराने से उसके कंप्रेसर पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे वह ठंडक देने में असफल रहता है। इस वजह से कमरे का तापमान भी सही नहीं रहता और बाहर की गर्म हवा कमरे में आने लगती है। AC को सही तरीके से साफ करना चाहिए।

#2 AC के अंदर से आ रही है गीली हवा अगर आपके AC के अंदर से गीली हवा आ रही है तो समझ जाइए कि आपको उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। AC के अंदर से गीली हवा आने का मतलब है कि AC में नमी घुस गई है, जिस वजह से वह कमरे को सही तरीके से ठंडा नहीं कर पाता है। ऐसे में AC की सर्विसिंग जरूरी हो जाती है। AC के अंदर से पानी बहने का कारण हो सकता है।

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#3 लगातार AC का ऑन और ऑफ होना अगर आपका AC लगातार ऑन और ऑफ हो रहा है तो यह एक संकेत है कि आपको उसे ठीक करवाना चाहिए। लगातार AC का ऑन और ऑफ होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका AC काफी पुराना हो चुका है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिस वजह से वह ऐसा कर रहा है। इस वजह से AC का ठंडा करने वाला सिस्टम खराब हो जाता है और कमरे का तापमान भी प्रभावित होता है।

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