स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है आइस थेरेपी, जानिए इसके फायदे

खेलकूद या अन्य शारीरिक गतिविधियों के कारण मांसपेशियों में थकान हो सकती है। आइस थेरेपी इस थकान को दूर करने में मदद करती है।

बर्फ के टुकड़े लगाने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और उनमें खून का दौरा बढ़ता है, जिससे थकान जल्दी दूर होती है।

यह प्रक्रिया मांसपेशियों की सूजन को भी कम करती है और उन्हें ताजगी प्रदान करती है।

इसके अलावा यह प्रक्रिया दर्द को भी कम करती है, जिससे आपको तुरंत राहत मिलती है।