बच्चे के पसंदीदा स्नैक्स हो सकते हैं मधुमेह और हृदय रोग का कारण, जानें कैसे
क्या है खबर?
बच्चों को चॉकलेट, आइसक्रीम और पिज्जा जैसे स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं। हालांकि, ये स्नैक्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इनमें चीनी और ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है, जो मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे इन स्नैक्स का सेवन बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
अधिक चीनी का सेवन
बच्चों को अधिक चीनी वाले खाने का शौक होता है। ये न केवल उनके दांतों के लिए खराब होते हैं, बल्कि मधुमेह का भी कारण बन सकते हैं।
अधिक चीनी का सेवन करने से खून में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को कम चीनी वाले विकल्पों की ओर प्रेरित करें और घर पर भी कम चीनी वाली चीजें बनाएं।
#2
ट्रांस फैट का खतरा
ट्रांस फैट एक प्रकार की अस्वास्थ्यकर चर्बी होती है, जो फास्ट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स में पाई जाती है। यह चर्बी बच्चों के दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है।
ट्रांस फैट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है।
इसलिए, बच्चों को फास्ट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स देने से बचें और उनके खाने में ताजे फल, सब्जियां और घर पर बनी चीजें शामिल करें।
#3
पौष्टिक विकल्पों का चयन करें
बच्चों के खाने में पौष्टिक विकल्प शामिल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप उन्हें गाजर, खीरा, सेब या केले जैसी फल-सब्जियां दे सकते हैं।
इनसे न केवल उनकी भूख मिटेगी, बल्कि उन्हें जरूरी विटामिन और मिनरल भी मिलेंगे। इसके अलावा आप उन्हें दही या मेवे जैसे सेहतमंद स्नैक्स भी दे सकते हैं।
इनसे बच्चे की सेहत बनी रहेगी और वह तंदुरुस्त रहेगा। पौष्टिक विकल्पों से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी।
#4
पानी की अहमियत समझाएं
बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत डालें। इससे उनकी प्यास बुझती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती।
अधिकतर बच्चे जूस पीना पसंद करते हैं, जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसलिए, उन्हें साधारण पानी पीने की आदत डालें।
इसके अलावा घर पर बने ताजे फलों के रस या नारियल पानी का भी सेवन करवाया जा सकता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होते हैं।
#5
नियमित व्यायाम कराएं
सिर्फ खान-पान ही नहीं, बल्कि नियमित व्यायाम करना भी जरूरी है, ताकि बच्चे फिट रहें। रोजाना 30 मिनट की सैर या खेल-कूद करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है।
इससे उनका वजन नियंत्रित रहेगा और वे सक्रिय रहेंगे। इस प्रकार इन सरल तरीकों अपनाकर आप अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं।
इन चीजों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं और उसकी सेहत को बनाए रख सकते हैं।