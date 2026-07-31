बच्चे के पसंदीदा स्नैक्स हो सकते हैं मधुमेह और हृदय रोग का कारण, जानें कैसे

बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत डालें। इससे उनकी प्यास बुझती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती।

अधिकतर बच्चे जूस पीना पसंद करते हैं, जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसलिए, उन्हें साधारण पानी पीने की आदत डालें।

इसके अलावा घर पर बने ताजे फलों के रस या नारियल पानी का भी सेवन करवाया जा सकता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होते हैं।