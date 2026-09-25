सिंगिंग बाउल से ध्यान लगाना

सिंगिंग बाउल से कैसे किया जाता है ध्यान? जानिए इसके तरीका

लेखन सयाली 05:28 pm Sep 25, 202605:28 pm

क्या है खबर?

सिंगिंग बाउल एक प्रकार का धातु का बर्तन होता है, जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से तिब्बती बौद्धों द्वारा ध्यान और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह कटोरे धातु के मिश्रण से बने होते हैं और जब इन पर कुछ मारकर बजाया जाता है तो ये संगीत की अनोखी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे सिंगिंग बाउल का उपयोग ध्यान के दौरान किया जा सकता है।