सिंगिंग बाउल से कैसे किया जाता है ध्यान? जानिए इसके तरीका
क्या है खबर?
सिंगिंग बाउल एक प्रकार का धातु का बर्तन होता है, जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से तिब्बती बौद्धों द्वारा ध्यान और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह कटोरे धातु के मिश्रण से बने होते हैं और जब इन पर कुछ मारकर बजाया जाता है तो ये संगीत की अनोखी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे सिंगिंग बाउल का उपयोग ध्यान के दौरान किया जा सकता है।
#1
सही जगह चुनें
सिंगिंग बाउल का उपयोग करने के लिए सबसे पहले एक शांत जगह चुनें, जहां आप बिना किसी विघ्न के ध्यान लगा सकें। यह जगह आपके घर का कोई कोना हो सकता है, जैसे कि बगीचा, बालकनी या कोई और शांतिपूर्ण स्थान।
यहां आपको आरामदायक महसूस होना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से अपने अंदर की ध्वनि और कंपन को महसूस कर सकें। इसके अलावा ध्यान के लिए एक आरामदायक आसन भी चुनें।
#2
कटोरे को सही ढंग से पकड़ें
गाना गाने वाले कटोरे को सही ढंग से पकड़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप इसके संगीत और कंपन को अच्छे से महसूस कर सकें। कटोरे को अपनी हथेली पर रखें और धीरे-धीरे उंगली से मलकर बजाएं।
ध्यान रखें कि उंगली हल्की हो, ताकि कटोरा ठीक से गूंज सके। आप चाहें तो कटोरे को जमीन पर रखकर भी बजा सकते हैं, लेकिन हाथ से मलना ज्यादा असरदार भी हो सकता है।
#3
सांसों पर ध्यान दें
ध्यान लगाते समय अपनी सांसों पर ध्यान देना अहम होता है। गाना गाने वाले कटोरे को बजाते समय गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें।
इससे आपका मन शांत रहेगा और आप पूरी तरह से इस अनुभव में डूब सकेंगे। जब आप कटोरे की ध्वनि सुनेंगे तो आपका मन और शरीर, दोनों ही शांत हो जाएंगे।
यह प्रक्रिया आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करेगी, जिससे आपका ध्यान और भी गहरा हो जाएगा।
#4
मन को स्थिर रखें
कटोरे की ध्वनि में खो जाने दें, लेकिन अपने मन को स्थिर रखना भी जरूरी है। अगर आपके मन में कोई अन्य विचार आएं तो उन्हें नजरअंदाज करें और फिर से अपनी सांसों और कटोरे की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें।
यह अभ्यास आपके मन को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा और आपको गहरी मानसिक शांति देगा। धीरे-धीरे आप पाएंगे कि आपका मन खुद-ब-खुद स्थिर हो रहा है और आप अधिक केंद्रित हो रहे हैं।
#5
नियमित अभ्यास करें
ध्यान लगाने के लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी होता है। रोजाना कुछ मिनट गाना गाने वाले कटोरे का उपयोग करें, ताकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए।
इससे न केवल आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। नियमित अभ्यास से आप अपने मन को स्थिर बनाए रख सकते हैं और गाना गाने वाले कटोरे की ध्वनि में खो जाने का अनुभव ले सकते हैं।