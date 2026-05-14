फटी एड़ियों की समस्या को दूर करने के लिए इस तरह से करें शिया बटर का इस्तेमाल

फटी एड़ियों की समस्या बहुत आम है, लेकिन यह काफी परेशान करती है। खासकर सर्दियों में जब ठंड के कारण त्वचा सूखी और खुरदरी हो जाती है। शिया बटर एक प्राकृतिक उपाय है, जो फटी एड़ियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन और चर्बी त्वचा को पोषण देते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। आइए जानते हैं कि शिया बटर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

#1 शिया बटर और नारियल तेल का मिलाजुला उपयोग शिया बटर और नारियल तेल का मेल फटी एड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद है। नारियल तेल में मौजूद चर्बी त्वचा को गहराई से पोषण देती है और शिया बटर की नमी बनाए रखती है। इस मिश्रण को बनाने के लिए पहले एक कटोरे में शिया बटर को पिघलाएं, फिर उसमें नारियल तेल मिलाएं और अच्छे से फेंटें। अब इस मिश्रण को फटी एड़ियों पर लगाएं और रातभर छोड़ दें। सुबह उठकर पैर धो लें।

#2 शिया बटर और जैतून के तेल का मेल जैतून का तेल भी फटी एड़ियों के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन त्वचा को मुलायम बनाता है। इसे बनाने के लिए पहले एक पैन में शिया बटर को पिघलाएं, फिर उसमें जैतून का तेल मिलाएं और अच्छे से फेंटें। अब इस मिश्रण को फटी एड़ियों पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से पैर धो लें और तौलिये से सुखा लें।

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#3 शिया बटर और शहद का मेल शहद एक प्राकृतिक नमी देने वाला होता है, जो फटी एड़ियों को ठीक करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए पहले एक कटोरे में शिया बटर को पिघलाएं, फिर उसमें शहद मिलाएं और अच्छे से फेंटें। अब इस मिश्रण को फटी एड़ियों पर लगाएं और 20 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से पैर धो लें और तौलिये से सुखा लें। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने पर जल्द ही फर्क दिखेगा।

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#4 शिया बटर और एलोवेरा जेल का मेल एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और सूजन कम करता है। इसे बनाने के लिए पहले एक कटोरे में शिया बटर को पिघलाएं, फिर उसमें एलोवेरा जेल मिलाएं और अच्छे से फेंटें। अब इस मिश्रण को फटी एड़ियों पर लगाएं और 15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से पैर धो लें और तौलिये से सुखा लें। यह उपाय रात भर किया जा सकता है ताकि सुबह उठते ही आपको मुलायम एड़ियां मिलें।