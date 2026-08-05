अरोमाथेरेपी फुट बाथ का इस्तेमाल कैसे करें? जानिए 

अरोमाथेरेपी फुट बाथ के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक बड़ा टब या बाल्टी लें, जिसमें आप अपने दोनों पैर डाल सकें।

इसके अलावा गर्म पानी, एप्सम नमक, कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल जैसे लैवेंडर, पुदीना या रोजमेरी का उपयोग करें। आप चाहें तो इसमें कुछ फूल की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं, जो आपके अनुभव को और भी सुखद बना देंगी।

इन चीजों का सही मिश्रण आपके फुट बाथ को अधिक प्रभावी बनाएगा।