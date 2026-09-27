केले के छिलके को खाद में बदलने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

केले के छिलकों से जैविक खाद बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूखे हुए छिलकों को किसी बर्तन में डालें, फिर उसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब इस मिश्रण को कुछ दिनों तक ढककर रखें, ताकि इसमें छोटे जीवाणु विकसित हो सकें और यह खाद बन सके।

जब यह मिश्रण काली मिट्टी जैसा दिखने लगे तो आपकी जैविक खाद तैयार हो जाएगी, जिसे आप अपने पौधों की जड़ो में डाल सकते हैं।