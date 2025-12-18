आपके पास बीगल कुत्ता है? उसके नाखून काटते समय इन बातों का रखें ध्यान

बीगल एक प्यारा और चंचल कुत्ता है, लेकिन उनकी देखभाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नाखून काटना भी उन्हीं में से एक है। सही तरीके से नाखून काटने से आपके बीगल को आराम मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगा। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बीगल के नाखून आसानी से काट सकते हैं।

#1 सही समय चुनें बीगल के नाखून काटने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। ऐसा समय चुनें जब आपका बीगल आराम से हो और थोड़ी देर के लिए शांत हो। सुबह या शाम का समय बेहतर होता है जब आपका बीगल थोड़ा थका हुआ होता है। इसके अलावा नाखून काटते समय उसे कुछ पसंदीदा खिलौने देकर व्यस्त रख सकते हैं ताकि वह परेशान न हो।

#2 सही उपकरण का उपयोग करें नाखून काटने के लिए सही उपकरण का उपयोग करना जरूरी है। बाजार में कई प्रकार के कुत्ते नाखून काटने के उपकरण उपलब्ध होते हैं, लेकिन आपको अपने बीगल की नाखून संरचना के अनुसार सही आकार और प्रकार का चुनना चाहिए। छोटे और हल्के उपकरण बेहतर होते हैं क्योंकि ये आसानी से काम करते हैं और आपके बीगल को भी कम परेशानी होती है। इसके अलावा उपकरण को साफ और तेज रखना भी जरूरी है ताकि काटना आसान हो।

Advertisement

#3 धीरे-धीरे करें काम बीगल के नाखून काटते समय धीरे-धीरे काम करना बहुत जरूरी है। अचानक से या तेज गति से काम करने पर आपका बीगल डर सकता है या असहज महसूस कर सकता है, जिससे वह बचाव के लिए काटने या भौंकने जैसी हरकतें कर सकता है। इसलिए पहले उसके पैरों को थोड़ी देर सहलाएं और फिर धीरे-धीरे नाखून काटें। इस दौरान उसे प्यार से बात करते रहें ताकि वह शांत रहे और आराम महसूस करे।

Advertisement