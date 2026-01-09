बीगल के नाखून काटते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

बीगल एक मध्यम आकार की नस्ल है और उनके नाखूनों की देखभाल करना जरूरी है। सही तरीके से नाखून काटने से आपके बीगल का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिससे आप अपने बीगल के नाखूनों को सही तरीके से काट सकें। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने बीगल को आरामदायक महसूस करवाएंगे और उसके नाखूनों की सही देखभाल करेंगे।

#1 सही समय चुनें अपने बीगल के नाखून काटने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। ऐसा समय चुनें जब आपका बीगल शांत हो या फिर सो रहा हो। इसके अलावा सुबह या शाम का समय सबसे बेहतर होता है जब आपका बीगल थोड़ा थका हुआ होता है। इस समय पर आपके बीगल को नाखून कटवाने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से काम कर पाएंगे।

#2 सही औजारों का उपयोग करें बीगल के नाखून काटने के लिए सही औजारों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हमेशा नए और तेज कटर का उपयोग करें ताकि नाखून आसानी से कट सकें। पुराने या खराब कटर का उपयोग करने से नाखून टूट सकते हैं या गलत दिशा में कट सकते हैं, जिससे आपके बीगल को चोट लग सकती है। इसलिए सही औजार का चयन करें और उन्हें साफ-सुथरा रखें ताकि नाखून काटना आसान हो सके।

#3 धीरे-धीरे काम करें जब आप अपने बीगल के नाखून काट रहे हों तो धीरे-धीरे काम करें। अचानक या तेज गति से काम करने पर आपका बीगल डर सकता है या असहज महसूस कर सकता है। पहले उसके पैरों को हल्के हाथों से पकड़ें और धीरे-धीरे नाखूनों को काटें। अगर आपका बीगल असहज महसूस करता है तो थोड़ी देर रुकें और उसे शांत करने के लिए प्यार भरी बातें करें। इससे वह अधिक सहयोग करेगा और आपका काम आसानी से होगा।

#4 सकारात्मक प्रोत्साहन दें अपने बीगल को नाखून कटवाने के बाद उसे इनाम दें जैसे उसकी पसंदीदा खाने की चीज या खिलौना। इससे वह अगले बार के लिए तैयार रहेगा और उसे यह प्रक्रिया डरावनी नहीं लगेगी। इसके अलावा आप उसे प्यार भरी बातें भी कह सकते हैं ताकि वह आराम महसूस करे। इससे आपका बीगल आपके साथ अधिक सहयोग करेगा और नाखून कटवाने की प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। इस तरह का व्यवहार आपके बीगल को खुश और संतुष्ट बनाएगा।