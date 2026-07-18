कार्ब्स को प्रीबायोटिक में बदलने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे ज्यादा स्वस्थ

बीन्स और दालें, जैसे राजमा, चना और मूंग दाल आदि प्रीबायोटिक्स के अच्छे स्रोत होते हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से आपके पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है।

आप इनका इस्तेमाल सलाद, सूप या मुख्य व्यंजन के रूप में कर सकते हैं। इनका नियमित सेवन आपके पेट को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है।

इसके अलावा इन्हें अलग-अलग प्रकार से पकाकर भी खाया जा सकता है।